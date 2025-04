ESCLUSIVA SI Bodo Glimt, Gundersen: “Con la Lazio servirà la partita perfetta”

In attesa di capire se la sfida di stasera verrà giocata o meno – a causa della forte nevicata che è scesa su Bodo – la Lazio si prepara alla sfida d’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt. Il difensore norvegese Jostein Gundersen è intervenuto a Sportitalia per parlarci delle sue sensazioni a poche ore dal match.

State facendo un percorso straordinario. Pensate di poter fare l’impresa stasera?

“Siamo davvero orgogliosi di essere qui a giocarci questa importante partita. Ci stiamo preparando al meglio per fare il massimo, siamo molto emozionati e faremo tutto il possibile per giocare una bella partita stasera”.

Il Bodô Glimt sogna di ripetere un’impresa come quella compiuta contro la Roma qualche anno fa ai tempi di Mourinho?

“Come dicevo ci servirà fare una grande partita. Il livello dei giocatori a disposizione di Baroni è altissimo, per farcela quindi ci servirà una partita perfetta”.

Cosa pensi della Lazio?

“La Lazio ha davvero un’ottima squadra con giocatori di livello mondiale in ogni reparto, difesa, centrocampo e attacco. E’ richiesta la massima concentrazione per fronteggiarli“.



La Lazio arriva alla sfida prima del derby contro la Roma. Possono essere distratti?

“Non so se sia un fattore, non lo vedrei come un possibile vantaggio per noi comunque, la sfida è dura e lo sappiamo”.



Si parla del vostro campo sintetico. Siete più abituati della Lazio a giocarci, può essere un fattore?

“La differenza è che sul campo sintetico è molto più veloce giocare con la palla, che si muove con maggior rapidità ed è più prevedibile nelle traiettorie”.