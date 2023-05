Nuovo allenatore e firma improvvisa: la Juve gli dice addio

La Juventus deve salutare un obiettivo di calciomercato. Il recente cambio di allenatore ha bloccato una trattativa per i bianconeri che vedono allontanarsi un colpo.

La stagione è ormai arrivata agli sgoccioli e per le squadre è tempo di trovare i giusti rinforzi per la prossima annata, andando a sistemare le rose.

La vittoria sul Lecce ha ridato ossigeno alla Juventus dopo un periodo di difficoltà che aveva portato i bianconeri a racimolare un punto in quattro partite. I pareggi di Roma e Milan hanno di fatto ridato una posizione di tranquillità alla squadra di Massimiliano Allegri in ottica qualificazione Champions e la squadra può lavorare in ottica calciomercato con maggiore serenità. Vero però che la Juventus dovrà fare i conti con possibili penalizzazioni che potrebbero arrivare dai processi per il caso plusvalenze e la manovra stipendi.

Calciomercato Juventus, si allontana improvvisamente un colpo

Sembra essere saltata la possibilità di vedere Benjamin Pavard in bianconero in vista della prossima stagione. Il cambio di allenatore, con l’arrivo di Tuchel al posto di Nagelsmann, ha di fatto rivoluzionato le strategie di mercato del Bayern Monaco, pronto ora a trattenere il calciatore francese.

Per il terzino destro infatti sarebbe pronto un rinnovo di contratto fino al giugno del 2028, andando di fatto a blindare il laterale campione del mondo con la Francia nel 2018. Un rinnovo che andrebbe a chiudere ogni tipo di trattativa per portare il transalpino in Serie A. Il giocatore infatti era finito nel mirino sia della Juventus ma anche di Inter e Milan che nelle scorse settimane avevano preso informazioni sul suo conto. Lo stesso Pavard, in un’intervista aveva affermato di essere molto amico di Giroud e di non escludere di poter giocare con lui in futuro.

Ora la Juventus dovrà rivedere i propri piani per la difesa, andando a cambiare obiettivo. Strategie di calciomercato che dovranno cambiare anche per l’infortunio che è occorso a Mattia De Sciglio. Il laterale infatti ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà operarsi, restando di fatto fuori dai campi di gioco per tutto il 2023. Un’assenza che porterà i bianconeri a dover operare per forza di cose in sede di mercato per trovare almeno un nuovo terzino destro in vista della prossima stagione.

Cambi di piani che potrebbero portare a sorpresa anche ad un rinnovo di Juan Cuadrado. Il laterale colombiano è in scadenza di contratto a giugno ma l’infortunio di De Sciglio e lo stop alla trattativa per Pavard potrebbero aprire le porte ad un rinnovo di un altro anno con la Juventus.