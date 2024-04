Atalanta, Scamacca: “Nazionale? Ora penso alla mia squadra”

L’Atalanta ha battuto 4-1 la Fiorentina. Grande protagonista è stato Gianluca Scamacca con una rete e l’espulsione provocata.

Atalanta, le parole di Scamacca

Ecco le parole di Scamacca: “È stata una partita strepitosa da parte nostra. Stasera siamo stati molto bravi perché abbiamo spinto fino alla fine e l’abbiamo portata a casa. Sono contento di aver aiutato la squadra, ma sono gli altri che mi mettono nelle condizioni di buttare la palla in rete. Giocare con quest’Atalante è bellissimo. In una finale non ci sono favoriti, è una partita secca dunque andremo lì a giocarcela fino alla fine. Coppa Italia ed Europa League? Pensiamo partita dopo partita, e ci godiamo il momento. In questo momento non penso alla Nazionale ma all’Atalanta”.