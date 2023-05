Pecco Bagnaia, spunta un segreto inconfessabile: lo svela la sorella

Bagnaia è un campione MotoGP e vuole vincere il suo secondo titolo in top class: ma c’è anche un suo lato meno conosciuto, lo racconta la sorella Carola

Il Gran Premio di Spagna è stato quello del riscatto per Francesco Bagnaia, che dopo le pesanti cadute in Argentina e Stati Uniti si è rifatto alla grande. Dopo il secondo posto nella sprint race, ha vinto la gara principale e si è ripreso la leadership nella classifica generale MotoGP.

Il campione in carica si è rimesso in carreggiata, evitando errori e sfruttando bene quella che è la migliore moto della griglia. Il team Ducati, che sta facendo a meno dell’infortunato Enea Bastianini, sta puntando tutto su Pecco per vincere un altro titolo piloti nella classe regina del Motomondiale. Gli sbagli commessi a Termas de Rio Hondo e ad Austin hanno generato grande delusione, però Pecco ha trovato il modo di farsi perdonare e spera di non sbagliare più.

Pecco Bagnaia, la sorella Carola racconta qualche retroscena

Bagnaia sembra sempre uno abbastanza calmo, lo abbiamo visto scaldarsi poche volte in questi anni. In alcune di esse ce l’aveva con sé stesso per qualche errore. Ma com’è davvero Pecco? Lo ha raccontato sua sorella in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Carola, presenza fissa nel box Ducati, ha svelato qualche aneddoto sul suo rapporto con il fratello: “Sono quella che gli rompe le scatole. Con me ha confidenza, se gli chiedo troppo mi manda a quel paese. Da piccoli litigavamo, Pecco era molto vivace e non gliene facevo passare una”.

Anche se all’apparenza è uno tranquillo, Carola racconta un altro lato del pilota sottolineando come con lui sia uno scherzo continuo anche se crescendo si è calmato. Ora è migliorato, ma continua a fare scherzi, ammette la sorella del pilota che si è responsabilizzato. A Bagnaia non manca la leggerezza che è normale avere alla sua età. Nonostante sia molto focalizzato sull’obiettivo di essere il numero 1 della MotoGP, giustamente non deve pensare solo a quello ed essere eccessivamente serio. A volte, alleggerire la pressione può essere utile.

Per Pecco è importante saper gestire al meglio le diverse situazioni, sia in pista che fuori. Carola ammette che il fratello patisce un po’ certe critiche, essendo uno abbastanza sensibile: “A tutti danno fastidio, soprattutto da chi non ti conosce, il tifoso della domenica, l’odiatore di Valentino o della Ducati. Ti viene il nervoso”.

Certamente essere diventato campione MotoGP gli ha dato maggiore consapevolezza e sicurezza. Ovviamente le critiche non finiranno mai, lo sappiamo, però non deve sapere come gestire il tutto. La cosa migliore è ignorare i cosiddetti hater, non dargli peso. Anche a volte certe loro affermazioni possono fare un po’ male e innervosire.