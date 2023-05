Lazio, doppia tegola per Sarri: due calciatori saltano il Milan

La Lazio si prepara al big match contro il Milan decisivo per la UEFA Champions League ed in tal senso arrivano brutte notizie per Maurizio Sarri. Due calciatori, infatti, non si sono allenati e saranno fuori per la sfida dello stadio Giuseppe Meazza delle ore 15.00 di domani.

Una stagione davvero straordinaria quella disputata dalla Lazio, che è stata l’ultima squadra ad arrendersi allo strapotere del Napoli. Solo ieri, infatti, gli azzurri hanno conquistato la matematica certezza di aver vinto lo Scudetto. La compagine di Maurizio Sarri, complice il secondo posto in classifica, sono ormai ad un passo dalla qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Sarà fondamentale far bene contro il Milan, ma in tal senso arrivano brutte notizie dall’infermeria. Due calciatori, infatti, saranno costretti ad alzare bandiera bianca.

Lazio, due giocatori saltano il Milan

A San Siro la Lazio si gioca una bella fetta delle proprie possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League. Con 64 punti all’attivo, infatti, i biancocelesti hanno un margine di sei lunghezze sul quinto posto, occupato attualmente da Atalanta, Milan e Roma, che condividono questa piazza. Va da sé, però, che il margine di errore, a cinque giornate dalla fine del campionato, è ridotto ai minimi termini.

In tal senso, però, l’allenamento di oggi non ha portato in dote per Maurizio Sarri buone notizie sul fronte dell’infermeria. Matias Vecino, infatti, di fatto la prima alternativa ai tre titolari in mezzo campo, si è sottoposto a degli esami strumentali stamattina per saperne di più sul suo infortunio. Ed i risultati non sono stati quelli auspicati: lesione muscolare di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Forfait inevitabile per domani. Ma non è tutto. Non si è allenato neanche Mattia Zaccagni. Le motivazioni non sono ancora note, ma a meno di 24 ore dalla sfida contro il Milan suona più di qualche campanello d’allarme.

Zaccagni fuori?

Visti tanti impegni ravvicinati e che tra meno di un giorno la Lazio dovrà scendere in campo, risulta difficile immaginare che potrà essere della gara, almeno dall’inizio, Mattia Zaccagni. Non si conosce la causa di questo stop, ma è altamente difficile, allo stato attuale delle cose, immaginare che l’ex Hellas Verona possa partire titolare. Scalda i motori, dunque, Pedro, che potrebbe partire dal primo minuto largo a sinistra, con Felipe Anderson che, invece, agirà sul versante opposto.