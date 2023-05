Serie A: Amorim in una big, lo porta il ds

Ruben Amorim sembra essere vicino all’approdo in una big di Serie A. Il ds lo ha messo in cima alla lista.

Lo Sporting Lisbona non è riuscito ad arrivare fino in fondo in Europa League, ma le prestazioni di Amorim non sono assolutamente passare inosservate a molti club, che lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, una big ha messo nel mirino Ruben Amorim per la prossima Serie A. Si tratta di un’idea che sta prendendo piede in queste ultime ore e il ds sembra essere già al lavoro per trovare l’accordo e regalarlo ai propri tifosi.

Serie A: Amorim in panchina, tutti i dettagli

Ruben Amorim è ormai pronto al grande salto. La volontà del tecnico, come spiegato anche in passato, è sempre quella di ambire a traguardi importanti e per farlo naturalmente c’è bisogno di alzare il livello degli obiettivi. Difficile farlo con lo Sporting e quindi per lui nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità per il futuro.

La Serie A rappresenta una opzione considerando anche la volontà di Amorim di misurarsi in un campionato come il nostro naturalmente sulla panchina di una big. E in queste ultime ore sta crescendo l’ipotesi di vederlo alla Roma per il post Mourinho. Le ultime parole rilasciare dal portoghese non sono piaciute ai Friedkin e a questo punto, nonostante la difesa di Tiago Pinto, si prevede una separazione considerando anche il fatto che il quarto posto non è più certo.

Questo apre l’ipotesi ad un arrivo di Amorim sulla panchina della Roma, ma bisognerà prima capire se i Friedkin decideranno di puntare su un tecnico che non conosce il nostro campionato e quindi una nuova scommessa. Su questo i ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese solamente al termine del campionato e dopo un confronto anche con lo stesso tecnico.

Panchina Roma: in lizza anche De Zerbi e Thiago Motta

Il nome di Amorim non è l’unico per la panchina della Roma e gli altri sembrano avere un piccolo vantaggio visto che conoscono alla perfezione il nostro campionato. Stiamo parlando naturalmente di De Zerbi e Thiago Motta.

Resta in lizza Conte, ma il tecnico leccese potrebbe optare per un anno sabbatico o altri obiettivi considerando la sua volontà di allenare una squadra in Champions League. Attenzione alla sorpresa Allegri. Il livornese, che per il momento dovrebbe continuare nella Juventus, è una delle opzioni in caso di rottura definitiva con i bianconeri. Ragionamenti in corso in casa Roma. Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dalla separazione con Mou.