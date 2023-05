25 milioni per Kessie: l’ex Milan firma in estate

Frank Kessié è pronto a lasciare il Barcellona in estate vista l’esperienza non proprio entusiasmante in Spagna

L’addio di Franck Kessié al Barcellona può concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo, visto l’interesse di un top club europeo. Il mediano ivoriano si è reso protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota tre reti realizzate e tre assist forniti in 39 partite disputate tra campionato e coppe.

Nonostante questo, il tecnico del club spagnolo Xavi pare deciso a privarsene in estate. Vista la situazione, molti club si sono messi in movimento per acquistarlo, tanto che un top club di inglese potrebbe chiudere a breve l’operazione. Per due big nostrane, quindi, la beffa pare essere dietro l’angolo.

Kessié verso la Premier League, addio Italia: Juventus e Inter in ginocchio

Come detto, l’ex centrocampista del Milan pare destinato a lasciare il Barcellona durante il prossimo calciomercato estivo.

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, infatti, il Tottenham è pronto ad intavolare la trattativa con la dirigenza spagnola. La richiesta che il Barcellona fa per cedere l’ex centrocampista rossonero è di 25 milioni di euro, cifra che il Tottenham pare intenzionato a sborsare per chiudere la trattativa. Per il club spagnolo si tratterebbe di una grande plusvalenza, visto che il calciatore arrivò la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Milan.

Sul centrocampista ivoriano classe 1996 è forte anche l’interesse di Inter e Juventus, visto il gradimento da parte degli allenatori Inzaghi e Allegri. I nerazzurri stanno pensando di proporre lo scambio con Brozovic, visto che già in inverno le parti furono vicine ad un accordo per lo scambio tra i due calciatori. La società bianconera, invece, sarà chiamata a sostituire Adrien Rabiot, che non pare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Sul centrocampista ex Paris Saint Germain è forte l’interesse di alcuni club di Premier League, pronti a mettere sul piatto un ingaggio importante per convincerlo a lasciare Torino. Uno dei grandi obiettivi è Frank Kessié, ma il forte interesse del Tottenham rischia di tagliare fuori le due grandi del nostro campionato per la corsa all’ex centrocampista rossonero.. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Frank Kessié pronto a salutare il Barcellona dopo solo un anno dal suo arrivo. Il Tottenham è pronto a piazzare il grande colpo per la zona centrale del campo, con la grande beffa per Inter e Juventus che pare essere dietro l’angolo.