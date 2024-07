Altra assenza pesantissima alle Olimpiadi: ritiro choc poche ore dopo Sinner

La notizia del ritiro di Jannik Sinner ha scosso gli appassionati. Oltre all’azzurro il torneo olimpico di tennis perde un altro protagonista

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire è arrivata, purtroppo. Jannik Sinner, tra gli azzurri più attesi a Parigi 2024, salterà i tornei olimpici di tennis a causa di una tonsillite.

Enorme la delusione dell’azzurro che ha comunicato la sua decisione con il consueto post sui social, diventato immediatamente trend topic su X e Instagram. Che Sinner non fosse al meglio della condizione si era intuito già nei scorsi giorni quando un attacco febbrile gli aveva impedito di raggiungere Parigi dove i colleghi si allenano da giorni sui campi del Roland Garros.

Febbre dovuta appunta a una tonsillite, infiammazione che impedisce al campione azzurro di competere al meglio. Per Sinner è la seconda defezione consecutiva alle Olimpiadi dopo quella di tre anni fa a Tokyo. Nel 2021, Jannik non si era ritirato per un malanno fisico bensì per una decisione autonoma dovuta alla successiva programmazione dei tornei.

Dopo Sinner un altro tennista si ritira: out per le Olimpiadi

Poche ora dopo l’annuncio di Sinner è arrivata l’ufficialità di un’altra defezione alle Olimpiadi. Non ci sarà, infatti, nemmeno Holger Rune. Il tennista danese è stato costretto a rinunciare a Parigi 2024 a causa di un infortunio al polso, problema che lo ha condizionato anche nei recenti tornei della stagione su terra battuta e su erba.

Per non pregiudicare ulteriormente la situazione in vista della seconda parte dell’annata, Rune ha deciso di fermarsi su consiglio dei medici. Oltreché in singolare, il tennista danese avrebbe dovuto disputare anche il torneo di doppio misto alle Olimpiadi in coppia con l’ex numero Wta, la connazionale Caroline Wozniacki.

Prima dei forfait di Sinner e Rune, aveva annunciato il suo ritiro anche Hubert Hurkacz. Il tennista polacco, infortunatosi al ginocchio a Wimbledon, è stato operato e non è riuscito a ultimare in tempo la riabilitazione prevista. Per questo motivo ha deciso di rinunciare ai tornei olimpici. Hurkacz era iscritto nel doppio maschile con Jan Zielinski e nel misto con la numero uno WTA, Iga Swiatek.

Ritiro dal torneo di singolare anche per Andy Murray. Il due volte campione olimpico (ora a Londra 2012 e Rio 2016) ha optato per la stessa scelta già fatta a Wimbledon ovvero disputare solo il torneo di doppio, disciplina in cui sarà impegnato con Dan Evans.