Bagnaia via dalla Ducati, la gaffe anticipa l’addio

Marc Marquez sempre più dominatore e Pecco Bagnaia in difficoltà: arriva anche la gaffe che anticipa l’addio alla Ducati

Chi riuscirà a fermare Marc Marquez? La domanda è di assoluta importanza per la MotoGP che si ritrova a vivere un vero dominio: sette vittorie in otto gare, con la sola caduta di Austin a interrompere la striscia vincente. Lo spagnolo potrebbe chiudere il mondiale in grande anticipo rispetto al passato ed allora l’interrogativo un po’ per tutti è solo uno: qualcuno riuscirà a frenare l’avanzata inarrestabile di Marquez?

L’indiziato principale è sicuramente Pecco Bagnaia, non fosse altro che ha la stessa moto e ha già vinto una gara. Il problema però è che Bagnaia con la nuova Ducati non si trova a proprio agio e più volte si è lamentato di una mancanza di feeling che sta complicando la sua stagione. Una stagione che ha la necessità di una svolta per far sì che Marquez non corra indisturbato verso il nono titolo in carriera.

Per Bagnaia però la presenza di un compagno di squadra tanto ingombrante sta iniziando a pesare, non soltanto in pista ma anche dentro ai box.

Bagnaia, gaffe di Dall’Igna: ha cambiato squadra

Una situazione complicata, come complicata per la Ducati è gestire la vicenda Bagnaia. Ecco che proprio al riguardo, dopo il Gp del Qatar è arrivata anche una gaffe che rischia di gettare ulteriore benzina sul fuoco.

Dall’Igna nel post gara, infatti, ha parlato del pilota piemontese, ma come se fosse di un’altra squadra: “Sono contento anche per Bagnaia perché ha fatto una gara veramente bellissima. Dopo la giornata di ieri non era facile, ha reagito come lui sa fare. Sono veramente felice per lui – la frase ‘incriminata’ – e per la sua squadra“.

Il riferimento alla ‘sua’ squadra ha sorpreso, ma si è trattato comunque di un semplice lapsus. Restano, invece, le difficoltà di Bagnaia e anche il suo secondo posto in Qatar, senza mai però essere in grado di pensare di poter lottare per il successo. Una situazione che lo stesso pilota ha attribuito all’errore di sabato e alla posizione di partenza: “È stata colpa mia questo weekend – la sincera ammissione di Bagnaia – , partendo undicesimo è difficile sperare in qualcosa di più. Che ci serva da lezione“.

Una lezione da assimilare e da utilizzare a proprio vantaggio nelle prossime gare. Gp da vivere a mille e preparare al meglio con la sua squadra che resta la Ducati ufficiale, fino a prova contraria.