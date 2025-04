Caso Scommesse, Tonali ai pm: “Portavo soldi in un bar vicino San Siro”

Il Corriere di Torino questa mattina ha svelato sulle proprie pagine, alcuni stralci del verbale di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della nazionale italiana. “Per saldare il mio debito potevo versare contanti a un tale Tommy, che incontravo all’interno di un bar che si trova a Milano, in zona San Siro. Mi sono recato lì 5/6 volte: versavo circa 20.000/25.000 euro”, a proposito del caso scommesse.

L’ex Milan aveva un ingente debito di gioco e a livello di sicurezza gli era stato proposto di utilizzare particolari schede telefoniche: “Niente, Tommy ti vuole dare una scheda ciucca intestata a qualche n…o, perché così sei sereno… Come ha fatto con me”. E Tonali rispose: “Ok sì top, compro telefono nuovo”.

Lo psichiatra di Tonali tra scommesse e ludopatia

Nella giornata di ieri, invece, Il Corriere della Sera ha effettuato una intervista a Gabriele Sani, direttore del dipartimento di psichiatria clinica e d’urgenza del Policlinico Gemelli che ha raccontato il percorso di guarigione di Sandro Tonali.

“Quando ho conosciuto Sandro era un ragazzo talentuoso, ora è un uomo di valore. Libero dalla catena della dipendenza. Ho iniziato a seguire il suo caso nell’ottobre del 2023. Per un anno abbiamo avuto colloqui con frequenza assidua tre-quattro volte la settimana al fine di affrontare alla radice il problema della ludopatia. Il primo passo è il riconoscimento del disturbo, il secondo l’assunzione di consapevolezza della malattia. Non solo Sandro ha dimostrato di comprendere la patologia di cui soffriva ma soprattutto ha messo in luce un grande desiderio di guarire. Prova ne sia che ha svolto quotidianamente gli allenamenti senza poter giocare la domenica, a causa della squalifica. È un esempio importante. Per tutte le persone che soffrono dello stesso disturbo”.

Dopo aver scontato la squalifica, Tonali è diventato fondamentale per i Magpies e il tecnico Howe e, nell’ultimo match di campionato vinto per 4-1, è anche andato a segno contro il Manchester United, con il bottino stagione del classe 2000 salito a 5 reti e 2 assist in 38 presenze.