Juventus, il centrocampista annuncia: “Ho deciso il mio futuro”

In casa Juventus è ancora tutto da scrivere il futuro ed ora arriva l’annuncio da parte del centrocampista che potrebbe seriamente cambiare le carte in tavola. Oltre, ovviamente, alle strategie del club legate al mercato. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Incertezza praticamente su tutti i fronti per quanto riguarda la Juventus. In classifica, infatti, allo stato attuale delle cose, la posizione è solida dal momento che c’è un margine di cinque punti rispetto al Milan quinto. A prescindere da questo, però, tiene ancora banco la questione penalizzazione, tanto per quanto concerne il caso plusvalenze fino ad arrivare alla faccenda relativa, invece, alla manovra stipendi. In tal senso, però, arriva l’annuncio da parte del centrocampista che può cambiare radicalmente anche i piani di mercato dei bianconeri.

Juventus, arriva l’annuncio del centrocampista

Il centrocampo della Juventus, in vista della prossima stagione, è una specie di cantiere aperto. I punti fermi sono i giovani, a partire da Locatelli fino ad arrivare a Fagioli, passando per Miretti. Così come, allo stato attuale delle cose, è difficile immaginare un addio di Pogba. Saluterà, invece, certamente Torino Paredes, che tornerà temporaneamente a Parigi in attesa di una nuova collocazione.

Per Rabiot, invece, c’è un enorme punto interrogativo. Il suo contratto, infatti, scadrà questa estate ed al momento non c’è neanche un accordo di massima per il rinnovo. Piace, come è normale che sia, a tante squadre, ma nessuna trattativa è stata ancora portata in porto in via definitiva. Attenzione, però, ad un possibile ritorno di fiamma. Da Liverpool, infatti, ha parlato Arthur, che ha illustrato quali sono le sue intenzioni. Queste le sue dichiarazioni: “Ho ancora due anni di contratto con la Juve, quindi questa estate torno a Torino. C’è un rapporto molto rispettoso tra di noi”.

Torna Arthur?

Giocatore dalle doti assolutamente indiscutibili, il brasiliano paga qualche problema di natura fisica di troppo che ha avuto in carriera, in particolar modo negli ultimi anni. A conferma di ciò c’è il fatto che con la maglia del Liverpool quest’anno non ha praticamente mai giocato e per le stesse motivazioni anche la sua avventura in bianconera è stata fortemente condizionata. E’ un classe 1996 e di conseguenza davanti a sé ha ancora una lunga carriera. Chissà, dunque, che non possa esserci per lui in vista un ritorno al passato.