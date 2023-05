By

Il mercato in Formula 1 non dorme mai. E non è solo quello dei piloti ad agitare le acque nelle varie scuderie. Ferrari e Red Bull ne sanno qualcosa

Siamo appena all’inizio del mondiale di Formula 1 del 2023 ma all’interno delle scuderie già si lavora, più o meno sottotraccia, in vista del prossimo anno. I più attivi sono i team di vertice che scottati dalla schiacciante superiorità dell’inavvicinabile Red Bull sono alla ricerca dei rinforzi giusti con cui arricchire la propria area tecnica.

La Ferrari in particolare si starebbe muovendo con decisione e tempestività e dalle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane la proprietà del team di Maranello avrebbe tentato di strappare al team di Milton Keynes alcuni dei tecnici apicali più preparati e competenti per legarli alla causa del Cavallino Rampante.

Ma di fronte agli assalti provenienti da Maranello, i vertici della Red Bull hanno fatto quadrato. Non più tardi di qualche giorno fa il team principal Christian Horner ha posto un freno alle ambizioni della Rossa: “Nessun tecnico di alto o medio livello lascerà Milton Keynes per andare alla Ferrari o altrove”.

Una chiusura netta, ribadita nei fatti dalla conferma del capo dell’aerodinamica Enrico Balbo, obiettivo primario della Ferrari, al quale la proprietà austriaca ha garantito un congruo aumento di stipendio. La controffensiva diplomatica della scuderia campione del mondo in carica ha in parte spiazzato i vertici del Cavallino Rampante, convinti di poter saccheggiare l’area tecnica dei rivali in vista della prossima stagione.

Ferrari-Red Bull, trasferimento vicinissimo: si può chiudere subito. Tifosi sorpresi

Ma questo non esclude affatto che qualche cambiamento importante possa verificarsi da qui alle prossime settimane. E a sorpresa potrebbe riguardare un passaggio dalla Ferrari alla Red Bull e non viceversa. L’attuale direttore sportivo di Maranello, Laurent Mekies, ha infatti ricevuto una proposta da Helmut Marko per diventare il nuovo team principal dell’Alpha Tauri.

Un’offerta che sembra aver fatto breccia, tanto che il manager francese potrebbe realmente decidere di lasciare a breve la Ferrari, anche in virtù del fatto che i suoi rapporti con il connazionale Frederic Vasseur non sarebbero proprio idilliaci. Con Mekies pronto a passare al gruppo Red Bull si potrebbe a questo punto aprire una vera e propria trattativa tra i due team con la Ferrari in grado di chiedere ai vertici di Milton Keynes di ‘liberare’ i due tecnici che Maranello vuole da tempo.