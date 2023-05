Masolin e Sangiorgio: la coppia scalda già il GP di Imola

La coppia più bella della Formula 1 è pronta a tornare in pista: Federica Masolin e Mara Sangiorgio sono pronte per l’appuntamento del Gp di Imola, entusiasmando i fan

Belle ma soprattutto brave: la Formula 1 ha il volto e la competenza di Mara Sangiorgio e Federica Masolin. Gli appassionati dei motori sono sempre più entusiasti e colpiti da un duo che è diventato subito protagonista nei paddock.

La scelta di Sky è stata senza dubbio felice, la coppia funziona e viaggia a meraviglia. Competenza e bellezza sono due argomenti riscontrabili in Federica Masolin e Mara Sangiorgio, diventate subito le beniamine nel mondo della Formula 1.

Presenza gradevole e di qualità all’interno di uno sport comunque complesso come la Formula 1 e con ancora tanti pregiudizi. Le giornaliste si sono fatte strada con garbo e qualità e sono le presenze più gradite all’interno del circuito, l’ultimo annuncio crea entusiasmo nei fan.

Masolin e Sangiorgio, la coppia della F1

Il prossimo Gran Premio ad Imola sarà già un punto importante per la stagione, la Red Bull può volare letteralmente in classifica, mentre Mercedes e Ferrari sono chiamate a una rivalsa definitiva per non cedere già le armi a metà maggio. Dall’altro canto, invece, è arrivata la conferma sui social che tutti aspettavano: Federica Masolin e Mara Sangiorgio sono già a Imola, pronte a raccontare il Gran Premio.

È una coppia esplosiva per la Formula 1, i numeri lo confermano: quasi 700mila followers su Instagram per la Masolin, circa 200mila per la Sangiorgio, che nell’ultima foto postata sui social con la collega ha fatto il pieno dei like e dei complimenti. Una presenza anche ben augurante, qualche utente chiede una buona giornata climatica per godersi al meglio il Gran Premio, altri ancora invece sperano che la loro presenza possa essere da sprone per una vittoria della Ferrari.

Masolin e Sangiorgio, coppia di classe e qualità all’interno del paddock motoristico, le due giornaliste sono sempre più lanciate su Sky. La prima è spesso protagonista di divertenti duetti con Davide Valsecchi, ex pilota capace di sdrammatizzare le tensioni all’interno del circuito. Non solo intrattenimento ma anche qualità della informazione per il duo, mentre Mara Sangiorgio, pur con un altro stile, è ugualmente efficace.

Il suo libro su Lewis Hamilton è stato tra i più letti fra quelli sportivi e chissà che non possa esserci un altro bis in futuro. Intanto il weekend italiano si avvicina, e la coppia al femminile è pronta a far sognare.