Formula 1, l’annuncio che fa sperare la Ferrari: solo così sarà possibile

La Formula 1 è alle prese con il dominio netto della Red Bull nel Mondiale, ma le cose potrebbero cambiare, dice una voce importante del Circus

La stagione di Formula 1 è partita da appena due mesi, con 5 Gran Premi già disputati, ma sembra che la storia non possa cambiare. Stiamo parlando ovviamente del pressoché incontrastato dominio della Red Bull in questo inizio di Mondiale.

Il leader della competizione è infatti il solito Max Verstappen, che va a caccia del suo terzo titolo iridato consecutivo. Un mondiale che sarebbe anche il settimo della storia della scuderia di Milton Keynes, dopo il poker di Vettel tra il 2010 e il 2013.

Per capire bene questo dominio, se a qualcuno fossero sfuggiti i recenti risultati della Red Bull, basta guardare pochi semplici numeri. Nei primi 5 Gran Premi della stagione, la scuderia austriaca ha ottenuto coi suoi piloti 4 pole position, 3 giri veloci e ha vinto tutte le corse disputate. In ben quattro occasioni, la Red Bull è riuscita a fare primo e secondo posto. Solo in Australia, Sergio Perez è uscito di pista e non ha potuto concludere la gara, lasciando il secondo posto a Hamilton.

Attualmente, Max Verstappen guida la classifica piloti con 119 punti, davanti proprio al suo compagno di scuderia Perez con 105. Il primo avversario della coppia è Fernando Alonso su Aston Martin, fermo però a 75 punti. Se guardiamo poi alla classifica del Mondiale costruttori, il divario è ancora più evidente: la Red Bull guida con 224 punti, più del doppio dell’Aston Martin seconda (102). In questa situazione, c’è chi si chiede come si faccia a ridurre questo baratro, ma la buona notizia, per la Ferrari e le altre scuderie, è che le cose potrebbero cambiare relativamente presto.

Dominio Red Bull in Formula 1: la soluzione per le rivali sta nel regolamento

In attesa di vedere se qualcuno riuscirà a intaccare su pista lo strapotere della Red Bull nel prossimo weekend a Imola, Stefano Domenicali ha rassicurato le altre scuderie. Il presidente e amministratore delegato della Formula 1, nonché ex Team Principal della Ferrari, assicura che il nuovo regolamento approvato nel 2022 renderà le corse più competitive. “Non possiamo intervenire sulle prestazioni delle monoposto e delle squadre. – ha ricordato al ‘Financial Times’ – Ma sono certo che quanto è stato fatto con i regolamenti finanziari aiuterà a ridurre il divario dal punto di vista tecnico”.

Domenicali si riferisce chiaramente alle regole sul budget cap, il tetto di spesa che dovrebbe limitare lo strapotere economico di alcuni team. Difficilmente porterà risultati immediati, ma sul lungo periodo la situazione dovrebbe essere riequilibrata.

Tuttavia, il campionato mondiale è appena iniziato, e sarebbe esagerato affermare che la scuderia di Milton Keynes l’abbia già vinto. “Dobbiamo essere sinceri. La Red Bull ha lavorato meglio degli altri team, è un dato di fatto e bisogna riconoscerlo” ha detto ancora Domenicali.