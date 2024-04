Sinner lo ha svelato a tutti, è amico di un big del calcio: “Mi sento spesso con lui”

Jannik Sinner è uscito allo scoperto. Ha svelato a tutti di avere un grande amico nel mondo del calcio: “Mi sento spesso con lui”

Jannik Sinner è sicuramente l’uomo del momento nello sport italiano. Il tennista altoatesino è protagonista sempre più indiscusso a suon di vittorie di spessore. Negli ultimi messi sta diventando più popolare di calciatori e altri celebri vip sportivi, nonostante lui non ami per nulla finire sotto la luce dei riflettori. Se c’è una cosa che piace molto del classe 2001 è proprio il suo low profile, l’essere un anti-divo.

Il fenomeno di San Candido è seguito tantissimo non solo per quanto fa nel mondo del tennis ma anche per il tipo ragazzo che è fuori. Semplice, riservato, schivo, umile e con grandi valori. Piace molto per il suo carattere, totalmente diverso da chi una volta raggiunto il successo cambia stile di vita. Infatti nel corso degli ultimi mesi sono arrivati diversi rifiuti da parte del campione, come ad esempio quello di partecipare al Festival di Sanremo o altre ospitate in tv. Nessun fronzolo per la testa, vuole solo concentrarsi sul suo campo.

Sinner rivela di essere amico di un top del calcio: “Mi sento spesso con lui”

Fa quasi effetto, dunque, vedere la sua lunga intervista rilasciata per ‘Sportweek’, con diversi temi toccati dall’uomo del momento. Come ad esempio tutti i sacrifici fatti quando andò via di casa a soli tredici anni. Tra le varie curiosità rivelate però c’è anche un curioso aneddoto.

Quello del suo rapporto con altri sportivi. In particolare spunta fuori un’amicizia con un grande del calcio. “Mi piace capire come funziona la testa di un altro sportivo, sono molto curioso su questo” è l’incipit sull’argomento da parte del tennista di San Candido. Che poi rivela: “Mi sento spesso con Valentino Rossi, Tomba e soprattutto Giorgio Chiellini”. Sì proprio l’ex difensore della Nazionale e della Juventus è tra i suoi più stretti confidenti. Nonostante i quasi venti anni di differenza tra i due, c’è un rapporto che va oltre la semplice stima.

Inoltre Sinner rivela anche un particolare sulla Nazionale e su Spalletti: “A Miami è stato singolare incontrare lui e tutti gli azzurri”, svela ancora l’altoatesino. La chiosa finale è un insegnamento di vita: “Penso che tutti noi possiamo imparare qualcosa dal prossimo”. Anche per questo Sinner è amato da tutti, non è mai banale.