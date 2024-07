Milan, Furlani: “Mercato, non abbiamo fretta. Valutiamo tanti giocatori”

L’ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla tournèe statunitense dei rossoneri: “Prima di tutto, siamo una società di proprietà americana. Quindi, i nostri azionisti provengono da RedBird Capital… Numero due, secondo sondaggi e statistiche, siamo il club italiano con il maggior numero di tifosi negli Stati Uniti e in Italia. Giochiamo domani allo stadio degli Yankees, abbiamo una partnership con loro, sono anche investitori nell’AC Milan, abbiamo varie collaborazioni. Mettiamo i nostri contenuti, partite e altro su YES Network, abbiamo 9 fan club tra Canada e Stati Uniti. Eravamo qui l’anno scorso sulla costa occidentale per le amichevoli, e siamo qui quest’anno, come sapete, per giocare a New York, Chicago e Baltimora. Siamo il club più americano dei club italiani e siamo molto felici di essere qui.”

Sul mercato: “L’estate scorsa abbiamo dovuto rivedere completamente la rosa perché non era quella che volevamo. Quest’estate è diverso. Siamo più tattici e più pazienti e non abbiamo fretta. Abbiamo firmato il nostro numero nove che è stata un’aggiunta importante, per il resto non diciamo nomi precisi, guardiamo tanti giocatori e potenziali acquisti, il mercato finisce a fine agosto e abbiamo tanto tempo”.