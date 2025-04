Esclusiva Si, Thomas Müller: “Inter grande squadra, non dovremo avere fretta” (VIDEO)

Al termine del match contro l’Inter perso per 1-2 in casa all’Allianz Arena, Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, autore del gol del momentaneo 1-1, ha parlato in esclusiva al microfono del nostro inviato, Tancredi Palmeri. Ecco le sue parole.

Esclusiva SI, le parole di Thomas Muller

Thomas Muller ha parlato così al microfono di Tancredi Palmeri: “Al ritorno dovremo essere aggressivi ma senza metterci pressione. L’Inter è una squadra sempre pericolosa, ha giocatori di grande esperienza. Difendono sempre alla grande. Noi non dovremo essere frettolosi sin dall’inizio della partita, ma alla fine, quello che conta nel calcio sarà fare gol”

