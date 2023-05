Resta Allegri, Vlahovic scappa via: terremoto bianconero

Importanti novità di calciomercato in casa Juventus con Allegri verso la permanenza e Vlahovic verso la cessione.

Il mercato della Juventus sembra essere arrivato ad una svolta con la società che potrebbe decidere di puntare ancora su Allegri in panchina dando l’ok per la partenza di Dusan Vlahovic.

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic non è dei migliori, almeno dal punto di vista tecnico. Se dal punto di vista umano non ci sono state discussioni tra i due, lo stesso non si può dire per quello che riguarda l’aspetto tecnico. Il centravanti serbo non è mai riuscito a rendere al meglio sotto la guida del tecnico livornese vedendo anche svalutato nell’ultimo anno il valore del proprio cartellino. Se la decisione della Juventus dovesse essere quella di tenere il proprio allenatore, il futuro dell’ex viola potrebbe essere lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso la cessione

Appare difficile immaginare un futuro alla Juventus con i due ancora insieme. Lo ribadisce su Twitter il giornalista Rai Paolo Paganini che fa il punto sulla Juventus aprendo anche ad una clamorosa ipotesi.

Il giornalista della Rai infatti parla dell’incompatibilità tra Allegri e Vlahovic sottolineando come il serbo possa andare via se verrà confermato il tecnico bianconero. Per il centravanti classe 2000 potrebbero quindi aprirsi le porte della Premier League con molti club interessati al suo cartellino, valutato dalla Juventus circa 70 milioni di euro. Possibile che i bianconeri siano d’accordo a lasciarlo partire anche per una somma intorno ai 60 milioni.

Se dovesse restare #Allegri credo che #Vlahovic sarà ceduto. #Pogba non è più il “vero” #Pogba ma da anni. Credo che #Giuntoli avrà molto da lavorare,ma per come lo conosco la “sfida” della nuova #Juventus lo stimola parecchio. E occhio a #Spalletti. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 14, 2023

Nel tweet del giornalista Rai si parla poi anche del possibile arrivo di Giuntoli alla Juventus oltre alla considerazione sul fatto che Pogba ormai non sia più lo stesso da anni. Stando a quanto affermato da Paolo Paganini, Giuntoli potrebbe essere entusiasta di una nuova avventura provando a riportare la Juventus sul tetto d’Italia. In questo senso è da tenere sotto controllo la questione Spalletti con il tecnico di Certaldo che diventerebbe un’opzione per la panchina dei bianconeri.

Al momento l’intenzione di Luciano Spalletti sembra essere quella di proseguire alla guida del Napoli campione d’Italia per provare a confermarsi in Italia e migliorare il risultato in Europa. L’eventuale chiamata di Giuntoli però potrebbe sparigliare le carte anche se dipenderà da quella che sarà la posizione finale in campionato della Juventus, a rischio nuova penalizzazione in vista dei processi per il caso plusvalenze e la manovra stipendi.