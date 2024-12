Ajax, Farioli: “La Lazio sta facendo un percorso straordinario. Futuro in Italia? Ci avete provato”

Francesco Farioli, allenatore dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio.

Che effetto le fa affrontare una squadra italiana?

“Posso riconoscere qualche amico, è bello vederli. La vita in Italia è bella”.

Quando è arrivato qui sono cambiate tante cose. Ora qualcosa non va?

“Anche all’inizio c’era scetticismo, non vogliamo parlare dei momenti negativi, ma proviamo a introdurre anche l’abilità di vivere questi momenti, come abbiamo fatto in queste ultime settimane. Bisogna guardare in prospettiva, siamo felicissimi di quanto ottenuto finora e sappiamo cosa ci serve”.

Nelle ultime gare la vostra difesa ha concesso qualcosa.

“Abbiamo concesso pochi gol nelle ultime gare e ha creato alte aspettative. Sicuramente vogliamo migliorare, oltre a creare più opportunità. Ma non si possono sempre fare progressi”.

Con Brobbey dall’inizio vincente più spesso.

“È molto importante per noi, i numeri sono interessanti. Non è una sorpresa, facciamo il possibile per massimizzare i suoi minuti in campo”.

Come sta la squadra?

“Stiamo tutti bene, qualcuno degli infortunati sarà pronto per giocare e altri meno”.

Parla spesso di stanchezza mentale. Deve dare due giorni di riposo?

“Giochiamo spesso, non possiamo dare giorni di riposo. Ora dobbiamo andare avanti e guardarci dentro trovando energie e motivazioni. Magari non siamo mentalmente acuti, ma è un dato di fatto: abbiamo giocato più partite di alcuni avversari in campionato, dobbiamo trovare uno spirito forte”.

Si è fatto un’idea di questa Lazio?

“È una squadra che sta facendo un percorso in campionato straordinario, entusiasma come riempia bene le due aree, attaccando con anche sei giocatori e con grande ferocia. Quella di domani sarà una gara difficile e complicata”.

Da italiano l’ha colpita il divieto nei confronti dei tifosi della Lazio?

“Sappiamo che il calcio è uno sport che vive con e per i tifosi. Abbiamo vissuto la stessa cosa qualche settimana fa con il Real Sociedad. Io e il club volevamo i tifosi della Lazio presenti, alcune scelte vanno oltre però il nostro controllo”.

Lei è giovane e ha girato l’Europa, Baroni viene da tanta gavetta. Cosa pensa di lui?

“Penso anche io di aver fatto tanta gavetta in diversi ruoli. Oggi siamo a giocarci una bella partita, mi fa piacere affrontare un allenatore che negli ultimi anni ha fatto così bene”.