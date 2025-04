Inter, Sommer dopo il Bayern: “Qualificazione? Manca il secondo tempo. Ecco com’è nato il secondo gol”

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato a CBS Sport Golazo dopo il successo di ieri contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Inter, le parole di Sommer

Un successo contro una squadra che in questa fase della Champions non perdeva in casa da 22 partite.

“Una vittoria importantissima per noi, abbiamo fatto un’ottima prestazione e dal nostro punto di vista era importante. Abbiamo avuto un momento di difficoltà nel secondo tempo, ma è anche normale contro squadre del genere. Abbiamo avuto le nostre occasioni e abbiamo fatto due bei gol, abbiamo difeso con grande energia, con compattezza, parlando molto fra di noi e questo è stato importante.

Una squadra troppo difensivista nel secondo tempo?

“Abbiamo un po’ smesso di fare il nostro gioco, ma era difficile contro un pressing molto feroce. Potevamo giocare meglio dal basso per controllare maggiormente il gioco, ma a volte dobbiamo anche adeguarci a questi momenti”.

Il secondo gol è sembrato la perfetta sintesi del gioco di Inzaghi.

“Un gol nostro. Quando vediamo che c’è così tanto pressing, sappiamo che si creano spazi fra le linee. Il momento perfetto per il passaggio di Barella che poi ha portato al gol”.

E’ già fatta per il passaggio del turno?

“No, c’è tutta la seconda gara. Sarà una partita bellissima con una grande atmosfera nel nostro stadio. C’è ancora tanto duro lavoro da fare per superare questi quarti di finale”.