Serie A: salvezza e addio, Zanetti firma con un altro club

Paolo Zanetti potrebbe presto lasciare l’Empoli e firmare per un altro club di Serie A. La trattativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

La salvezza è arrivata nei giorni scorsi, ma per Paolo Zanetti il futuro sembra essere ormai lontano da Empoli. Il tecnico, infatti, ha voglia di fare un salto di qualità importante e già nei prossimi giorni in questo senso potrebbero esserci delle novità.

Zanetti, infatti, è finito nel mirino di un club di Serie A e vedremo se alla fine ci sarà il salto di qualità tanto atteso. Sicuramente i ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane ci attendiamo novità importanti in questo senso.

Serie A: Zanetti nel mirino di un club, le ultime

Paolo Zanetti potrebbe lasciare a fine anno l’Empoli per iniziare una nuova esperienza. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico starebbe valutando la possibilità di iniziare una nuova esperienza per magari ambire ad obiettivi molto diversi da quelli attuali. Il rapporto con il ds Accardi è sicuramente molto forte, ma in questo momento sembra essere difficile ipotizzare un suo approdo sulla panchina del Napoli con il direttore sportivo.

Possibile, invece, ipotizzare Zanetti sulla panchina di Bologna o Sassuolo, due squadre che potrebbero perdere i propri tecnici e naturalmente puntare su una delle rivelazioni di questa stagione. Si tratta di una ipotesi assolutamente da considerare in un puzzle di panchine che sembra essere pronto ad iniziare.

Naturalmente nessuna decisione è stata presa e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Zanetti quasi certamente incontrerà il club per fare il punto della situazione e prendere una decisione importante sul suo futuro. Ma le incertezze che ci sono in casa Empoli per quanto riguarda il ds potrebbe portare il tecnico ad iniziare una nuova esperienza lontano da questi colori.

Ultime Zanetti: il Bologna in pole position

Paolo Zanetti è in pole position per la panchina del Bologna. Thiago Motta ormai sembra essere destinato ad approdare in una big e a questo punto il tecnico dell’Empoli è il nome in prima fila considerando anche il fatto che stiamo parlando di uno che con i giovani sa lavorare molto bene.

C’è in corsa anche il Sassuolo. I neroverdi non hanno la certezza di proseguire con Dionisi e non sarebbe la prima volta che punterebbero su un allenatore proveniente dall’Empoli. Si tratta di una opzione da tenere in considerazione e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane in questo senso.