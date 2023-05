Marquez lascia tutti senza parole, ora è ufficiale: la rivelazione avviene in diretta

Marquez ha dato una notizia a sorpresa sulla sua vita: stavolta la MotoGP non c’entra con il suo “annuncio”

Il Gran Premio di Francia ha mostrato un Marc Marquez subito in grande forma, nonostante un mese e mezzo lontano dalla MotoGP per un infortunio. Pole position persa per pochi millesimi, quinto posto nella sprint race e podio sfumato in gara per una caduta nel finale.

La Honda RC213V non è sicuramente la migliore moto della griglia, però tra le mani del pilota spagnolo può stare in buone posizioni. Come già visto in passato, è lui a fare la differenza. Gli altri colleghi di marchio fanno una grande fatica. Il compagno di squadra Joan Mir si sta rendendo protagonista di tante cadute, perché non ha ancora capito come sfruttare il prototipo di Tokio. Alex Rins del team satellite LCR ha vinto la gara ad Austin, ma si è trattato di un fuoco di paglia.

Marc Marquez annuncia una novità nella sua vita

Nonostante l’amarezza per la scivolata in gara, Marquez ha dichiarato di essere molto felice delle feeling che ha avuto alla guida della sua RC213V. Preferisce cadere lottando per il podio che arrivare decimo al traguardo. Rientrare in MotoGP ed essere subito così competitivo, è motivo di soddisfazione. E Marc ha anche un motivo extra-pista per essere felice.

Infatti, l’otto volte campione del mondo ha una nuova compagna. Dopo aver pubblicato su Instagram una foto della sua mano assieme a quella di una ragazza, è saltato fuori anche il nome della nuova fiamma del pilota. È Gemma Pinto, 26enne catalana laureata in Pubblicità, Relazioni Pubbliche e Marketing. Lavora come modella e influncer. È anche Brand & PR manager dell’azienda Kream. Su Instagram conta oltre 76mila follower.

La coppia è partita per un viaggio in Marocco a Marrakech, un viaggio durante il quale Marc e Gemma hanno deciso di svelare ufficialmente il fatto di stare insieme. Sui social network hanno pubblicato delle loro foto che sono arrivate rapidamente in tutto il mondo. I due sono appaiono molto felici. Vedremo se lei sarà presente nel paddock MotoGP in qualche gran premio del calendario.

Marquez non risultava fidanzato da qualche anno. Infatti, la sua ultima relazione ufficiale è stata quella con Lucia Rivera Romero tra il 2019 e il 2020. Successivamente ci sono stati alcuni rumors, alcuni che hanno riguardato un flirt con la famosa attrice Maria Pedraza, però niente di certo. Con Gemma Pinto è tutto vero.