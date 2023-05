Ferrari: una novità per vincere a Monaco, l’arma in più di Leclerc

Charles Leclerc non vede l’ora di gareggiare nel GP di Monaco: la novità per il circuito cittadino, ecco quale sarà

Sono stati giorni intensi anche per la Formula 1 con l’annullamento del Gran Premio d’Italia visto che Imola e l’Emilia Romagna sono state colpite dal violente alluvione. Ora il GP sarà di scena nel Principato di Monaco con il primo appuntamento in Europa.

Particolare attenzione sempre al meteo con le prove libere che potranno essere effettuate sotto la pioggia. La Ferrari vuole centrare la pole position con la SF-23, che ha deluso fino a questo momento. L’obiettivo è quello di esaltare le caratteristiche della monoposto che riesce a mettersi in mostra nel giro secco rispetto alla gara della domenica.

Nelle ultime ore lo stesso pilota della Ferrari Leclerc è stato protagonista allo stadio Louis II di Monaco con i suoi colleghi scendendo in campo per una partita a scopo di beneficenza. Da sempre ha avuto una passione per il calcio palleggiando anche tra una prova e l’altra nel proprio spazio riservato. Lo stesso Leclerc è stato protagonista di una caduta goffa che ha pubblicato anche sulle Stories su Instagram. Ora per il pilota testa alla gara sul circuito cittadino per dimostrare di poter fare la differenza.

Ferrari, il segreto della possibile vittoria di Leclerc nel GP di Montecarlo

La pista di Montecarlo riesce ad esaltare proprio la Ferrari visto che le gomme non si usurano: inoltre, Leclerc è sempre un protagonista indiscusso nel giro secco.

A Monaco è sempre impossibile sorpassare, quindi sarà fondamentale arrivare in pole position. Novità importanti per Mercedes ed Aston Martin che hanno portato novità alle monoposto, che sarebbero dovute già andare in scena ad Imola. Tutto rinviato al GP di Montecarlo per tutti gli aggiornamenti del caso. In caso di maltempo difficilmente vedremo dei cambiamenti alle Ferrari, ma tutte le novità ci dovrebbero essere la settimana dopo il GP di Barcellona. La sorpresa potrebbe arrivare nella sospensione posteriore con la novità da giocarsi a sorpresa. Leclerc vuole andare sul sicuro portando al limite la SF-23 nel giro da qualifica: a Montecarlo, sul circuito cittadino, sarà meno importante avere una macchina che debba essere radente con il suolo. Nessun cambiamento per provare ad arrivare fino alla fine per trionfare nel GP di Monaco.