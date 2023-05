Promozione e fallimento: addio al professionismo

Per un club la promozione potrebbe non evitare il fallimento. L’addio al professionismo sembra essere vicino.

In questa stagione abbiamo assistito a molti casi particolari nel mondo calcio. Dalla Reggina passando alla Sampdoria, ma anche Siena, Juventus e Parma. Tutte vicende che hanno confermato la necessità di un cambio di passo fondamentale per cercare di cambiare questo sport.

Ma non è assolutamente finita qui: un club, infatti, potrebbe fallire e dire addio al professionismo nonostante la promozione. La società è al lavoro per cercare di rispettare le scadenze e consentire alla squadra di iscriversi al prossimo campionato, ma stiamo parlando di una ipotesi molto complicata per diversi motivi.

Promozione e fallimento: è corsa contro il tempo

La stagione che si sta per concludere sembra confermare la necessità di cambiare le regole per consentire ai campionati di concludersi con certezze e non restare in bilico fino all’ultimo. E’ il caso della Serie A con la Juventus oppure della B con la Reggina che ha saputo solamente all’ultimo se poteva disputare i play-off.

Ma in queste ultime ore c’è un altro caso che potrebbe falsare un torneo come la Serie C. Il Pordenone, infatti, ha avviato l’istanza per dichiarare il fallimento. Una notizia che arriva a pochi giorni dall’inizio della fase finale dei play-off e a questo punto i neroverdi potrebbero essere promossi e poi non iscriversi due giorni dopo. I media locali fanno sapere che il club è al lavoro per pagare gli stipendi arretrati e ristrutturare il debito, ma i giorni ormai sono davvero contati e la situazione si fa molto critica.

La possibilità di ripescaggi è assolutamente possibile e soprattutto questi problemi sembrano confermare la necessità di cambiare le regole del gioco altrimenti si rischia di avere risultati solamente decisi a tavolino. Il Pordenone potrebbe essere promosso e poi fallire senza giocare la Serie B.

Ultime Pordenone: il fallimento resta una ipotesi

Il Pordenone naturalmente sta facendo di tutto per evitare il fallimento e provare a iscriversi alla prossima Serie B in caso di una promozione. Vediamo cosa succederà e quali saranno alla fine le scelte anche della società.

Le notizie, come detto in precedenza, sono in continua evoluzione e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze. Ma non possiamo escludere un doppio ripescaggio in Serie B considerando che oltre il Pordenone anche la Sampdoria continua ad essere in forte bilico e quindi ci attendiamo delle novità importante anche in questo senso.