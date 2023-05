Tennis, sotto la giacca niente: lo shooting infiamma Instagram

Il mondo del tennis è rimasto incantato dalla bellezza della giovane canadese Charlotte Robillard-Millette

Quando si parla di atlete sexy non si può non pensare al tennis. Specialmente in tempi recenti dove a dominare la scena grazie alla loro bellezza ci sono alcune sportive come l’italiana Susanna Giovanardi oppure l’ucraina Angelina Shakhraichuk. Entrambe note soprattutto per la loro incredibile sensualità.

Oltre a queste non bisogna dimenticare nemmeno la ventiquattrenne canadese Charlotte Robillard-Millette. Tennista da dieci anni che scoprì l’amore per questo straordinario sport grazie a suo fratello più grande. Fu lui ad insegnarle a giocare quando era appena una bambina. All’epoca aveva circa 8 anni. Poi a 14 ha vinto il primo torneo importante, quello che le ha aperto le porte del professionismo.

Ora Charlotte Robillard-Millette non può far altro che godersi i successi dentro e fuori dal campo. Oltre alle soddisfazioni derivate dal tennis, l’atleta canadese si sta togliendo anche delle belle soddisfazioni come modella. Considerata una vera e propria icona sexy, grazie al suo viso angelico e ad corpo mozzafiato è riuscita ad ottenere decine di migliaia di fans sparsi in tutto il mondo. Il suo ultimo shooting è da lasciare senza fiato.

Shooting rovente per la giovane tennista Charlotte Robillard-Millette: in giacca e senza reggiseno

Vestita solo di una giacca rosa e di un pantalone bianco che le arriva fino all’ombelico, la tennista originaria del Canada si è concesso un book fotografico che dopo essere stato condiviso sui propri account social ha in poco tempo fatto il giro del mondo. Nessuno è riuscito a rimanere impassibile di fronte al suo essere incredibilmente sexy.

Nonostante si sia fatta conoscere dal grande pubblico e dagli amanti del tennis grazie alle sue imprese sul campo, è stato grazie alla sua naturale bellezza che è diventata una vera e propria star della racchetta. La carriera della Robillard-Millette è ancora lunga ma le soddisfazioni sono già state tante.

Tra uno scatto fotografico e una partita di tennis, la giovane atleta trascorre la sua giovinezza a casa in quel di Montreal. Molto attiva sui social network, su Instagram pubblica costantemente i momenti della sua quotidianità. Spesso in campo e altrettanto spesso in tutta la sua bellezza. Specialmente quando si tratta di mostrarsi in costume da bagno. Le foto in bikini quasi non si contano più.

La classe 1999 ha raggiunto il picco più alto della propria avventura sportiva nell’autunno del 2017 quando è riuscita a raggiungere il piazzamento numero 532 nella classifica dei migliori tennisti attualmente in circolazione. Traguardo niente male che non rimarrà di certo l’unico. Il bello deve ancora venire nella vita e nella carriera di Charlotte Robillard-Millette.