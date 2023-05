Tennis, a Parigi non passa inosservata: l’ultima foto stende i fan

La foto di questa bellezza vivente a Parigi non è affatto passata inosservata. Uno scatto social a dir poco folgorante

Il mondo del tennis oramai sta prendendo piede ovunque, e in qualsiasi categoria. Capita non di rado che sempre più celebrità del mondo dello spettacolo si radunino negli impianti sportivi per vedere dei tornei con le racchette. E questa non può che essere un’ottima pubblicità per il movimento. Specie se a presenziare ci sono personaggi particolari.

Sembra infatti che il prossimo volto che allieterà tutti i fan corrisponda ad una figura femminile. Non una qualsiasi certamente. Bensì Rachel Stuhlmann: corpo meraviglioso e viso da angelo. Si tratta di un’influencer appartenente al mondo del tennis. Ebbene sì, esistono e nei casi come il suo possono godere anche di un aspetto meraviglioso. Il suo percorso professionale è iniziato a quanto pare come giocatrice, seppur a livello agonistico ma non professionistico.

Dopodiché si è affacciata alla cronaca sportiva, con risultati decisamente convincenti. Una volta riassestata nel suo percorso, ha deciso all’improvviso di cambiare vocazione appassionandosi ai social media. Protagonista non partecipante ai Miami Open del 2023, è pronta a stregare il pubblico per il prossimo appuntamento atteso da tutti.

Statunitense di nascita, venuta alla luce nel 1991, ad oggi fa la modella a tempo pieno. E i risultati, anche a livello numerico, sono assolutamente dalla sua parte. Centinaia di migliaia di follower su Instagram che puntualmente non aspettano altro che una sua foto. Questa volta, oltre allo scatto che si vedrà a breve, è arrivato anche un altro indizio clamoroso. Una sua prossima partecipazione che farà fare i salti di gioia ai fan, i quali potrebbero avere la fortuna di vedere con i propri occhi una visione del genere.

Rachel Stuhlmann dal vivo? A breve sarà possibile

A breve potrebbe essere possibile vedere Rachel Stuhlmann con i propri occhi. Uno spettacolo che non tutti possono dire di aver visto, ma che in tanti vorrebbero apprezzare dal vivo. A quanto pare, come si è potuto notare dalle sue stories su Instagram, è approdata a Parigi per assistere al torneo del Roland Garros.

Insomma, basta alzare gli occhi appena appena poco sopra, per potersi rendere conto del fatto che una meraviglia del genere dal vivo potrebbe essere letale. E se anche dovessero esistere degli scettici, verrebbero immediatamente smentiti. Delle curve così mozzafiato viste vicino a sé hanno tutto un altro effetto. La stupenda Rachel sa come conquistare i fan, ed ogni nuovo scatto è un autentico successo social.