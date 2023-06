70 milioni e scambio, la Juve piazza Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più vicino ad una svolta: addio Juventus, spunta un’offerta inattesa dal top club

La Juventus di Massimiliano Allegri è reduce da una stagione assolutamente deludente. Al di là degli affari extracalcistici con i casi legati a plusvalenze fittizie e manovra stipendi, il rendimento della squadra bianconera è stato al di sotto delle aspettative.

Dall’eliminazione dai gironi di Champions League passando poi per una lotta scudetto che a conti fatti non ha mai visto la ‘Vecchia Signora’ coinvolta, fino all’amara sconfitta con il Siviglia che ha eliminato la Juve dall’Europa League andando poi a conquistare l’ennesimo titolo internazionale.

Il lavoro di Allegri è stato più volte messo sotto discussione ma ciò che accadrà durante l’estate, in casa bianconera, coinciderà con una vera e propria rivoluzione. Tanto alla squadra, che verrà pesantemente ritoccata in ogni reparto, quanto ai piani dirigenziali dove Cristiano Giuntoli potrebbe accasarsi lasciando il Napoli campione d’Italia. Tornando alla rosa, uno dei nomi che quasi sicuramente lascerà la ‘Vecchia Signora’ a partire da luglio è quello di Dusan Vlahovic.

Il serbo non è stato all’altezza e nei 18 mesi vissuti con la casacca bianconera come seconda pelle, è parso un attaccante molto lontano dal killer sotto porta che a Firenze ha fatto impazzire tutti, convincendo pure la Juve a puntare su di lui per 81 milioni di euro. La sensazione è che, davanti all’offerta giusta, il club di Torino potrebbe effettivamente salutare già il 23enne di Belgrado per puntare su nuovi profili. Si è parlato a lungo di un club in particolare, il Bayern Monaco, pronto a farsi avanti per strappare Vlahovic alla Juventus.

Altro che Bayern: scambio in Premier per Vlahovic

La società bavarese, sin dall’addio di Lewandowski, non ha ancora rimpiazzato il centravanti polacco in maniera degna: e Vlahovic verrebbe visto come il naturale erede dell’attuale attaccante del Barcellona. Massima attenzione, però. Perchè al serbo sta pensando anche un’altra grande – ma di Premier League – pronta ad una super offerta per convincere i dirigenti bianconeri a dare il via libera.

Si tratta del Manchester United di Erik ten Hag, uscito sconfitto dalla finale di FA Cup contro il Manchester City e che ha chiuso al terzo posto in classifica in Premier. I ‘Red Devils’ sono in piena fase di ricostruzione, con l’idea di rilanciarsi tanto in campionato quanto in Champions nella prossima stagione.

E Vlahovic sarebbe la vera e propria ciliegina sulla torta per l’attacco del manager olandese. La proposta della società inglese si baserebbe su un intrigante scambio. 50-55 milioni di euro cash, più il cartellino di Anthony Martial che non rientra più nei piani dei ‘Red Devils’.

Il 27enne francese, valutato circa 15 milioni, andrebbe a completare una proposta che come valore complessivo sfiorerebbe i 70. Ma la volontà della Juve è chiara: Vlahovic partirà solo per una proposta cash e non inferiore a 70-80 milioni di euro. Un altro scoglio importante, infine, sarebbe anche lo stipendio. Perchè l’ingaggio percepito da Martial in quel di Manchester si aggira intorno agli 11 milioni netti all’anno: una vera e propria follia economica, insostenibile dal club piemontese.