Ultim’ora ufficiale: fatto fuori l’allenatore

Ci stiamo ormai avvicinando al termine di tutte le coppe stagionali e, ovviamente, con loro iniziano anche i valzer sulle panchine

Le varie società stanno valutando gli allenatori, secondo gli obiettivi prefissati, per capire chi merita la conferma e chi invece è ai saluti con il club.

I cambi in panchina non sortiscono sempre gli effetti sperati, come abbiamo visto in questa stagione al Bayern Monaco. La società aveva esonerato Julian Nagelsmann per prendere Thomas Tuchel, i tedeschi sono usciti ai quarti di finale di Champions League e hanno rischiato di perdere la Bundesliga, vinta soltanto al 90′ dell’ultima gara di campionato, per il suicidio casalingo del Borussia Dortmund contro il Mainz. Come detto, molto spesso i cambi in panchina vengono fatti per dare una scossa ma non sempre si riesce a ottenere l’effetto sperato, soprattutto a stagione in corso.

PSG, Christophe Galtier lascerà la panchina dei parigini

Il Paris Saint-Germain cambierà la guida tecnica per la prossima stagione, è l’Equipe a parlare dell’addio di Christophe Galtier al termine di questa annata. I francesi hanno vinto la Ligue1 ma hanno fallito, ancora una volta, in Champions League dove solo usciti solo agli ottavi di finale, anche se affrontando il Real Madrid. Si sta parlando di possibile ridimensionamento in vista della prossima stagione per il club parigino, con l’addio di diversi top che verranno sostituiti con giocatori di diversa caratura. Per la panchina si era parlato, nelle settimane scorse, anche del nome di José Mourinho qualora dovesse lasciare la Roma.

In queste ore, parlando sempre di Paris Saint-Germain, sta prendendo piede la situazione sul futuro di una delle stelle, Lionel Messi. Una delle poche certezze che abbiamo è che il calciatore argentino saluterà la squadra parigina dopo questa stagione, anche per il trattamento ricevuto dai tifosi nel corso di questa annata, più volte fischiato nelle gare casalinghe. Il quotidiano spagnolo Sport ha parlato di futuro in Arabia Saudita per la Pulce, all’Al Hilal, con un’ipotetica ufficialità che arriverebbe il 6 giugno. Il club saudita avrebbe messo sul piatto una cifra monstre da 400 milioni di euro l’anno di ingaggio. Su questa situazione si è espresso anche Xavi, allenatore del Barcellona, dato che era stato accostato nuovamente ai catalani, il tecnico ha rivelato come la decisione verrà presa la prossima settimana.