Bonolis, addio inevitabile: l’annuncio

Paolo Bonolis ha spiazzato decisamente tutti i suoi fan, l’ultimo annuncio del conduttore televisivo è arrivato a sorpresa

Il volto di Mediaset si è preso ora una pausa dal palinsesto e tornerà in autunno, ma c’è un’altra novità che fa discutere decisamente quanti seguono in conduttore. Paolo Bonolis è a una svolta: arriva anche la conferma dal diretto interessato.

Uno dei conduttori italiani più intraprendenti è senza dubbio Bonolis, che ormai da anni conquista il pubblico con i suoi programmi. Trasmissioni di intrattenimento leggero ma anche veri e propri successi, pensando ai due Festival di Sanremo condotti nel 2005 e nel 2009, nonché ad approfondimenti di vario genere nel corso della carriera.

È l’uomo dalla parlantina veloce, tanto da raggiungere un record nei Guinness dei primati per questo, ma in questo caso ha davvero bruciato tutti sul tempo con un annuncio che fa discutere la platea social. Un addio che ha scatenato letteralmente i social.

Addio per Paolo Bonolis, arriva la conferma

Gli esperti di gossip avevano già spoilerato questa scelta, anche se c’erano state delle smentite nei mesi scorsi. Ora, invece, la decisione è stata ufficializzata proprio dallo stesso conduttore tv: inutile nascondere la verità a un pubblico che l’ha sempre seguito con grande affetto nel corso di questi anni. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati, cambia così il rapporto tra i due personaggi televisivi.

Hanno avuto insieme tre figli e il loro apporto andava avanti da tempo, era una delle coppie più in vista dello spettacolo italiano. A Vanity Fair arrivano le conferme su questa separazione che spiazza quanti seguono il conduttore e l’opinionista. Paolo Bonolis ha rimarcato come la scelta sia stata della ex compagna, qualcosa che è maturato nel corso del tempo anche con civiltà e senza fare ulteriori drammi.

“Le cose accadono – sottolinea Bonolis – l’importante è andare avanti, perché non si può tornare indietro. Non è pensabile che la vita degli altri debba corrispondere per forza e in ogni aspetto alla tua. Sono dispiaciuto”.

Non ci saranno comunque battaglie legali o altro ancora, nonostante la separazione i rapporti rimarranno molto civili e nel massimo rispetto. Una situazione comunque non facile per Paolo Bonolis che, recentemente, aveva anche parlato del suo futuro in tv. Ha ammesso come non sarà per sempre sul piccolo schermo e di poter anche lasciare anticipatamente per stare accanto ai suoi cari. Decisione che, in questo caso, avrebbe un significato ancora maggiore per uno dei conduttori più apprezzati di sempre della tv italiana.