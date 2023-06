Playoff Serie B, il Bari beffa il Cagliari nel finale: Antenucci risponde a Lapadula

Finisce in pareggio l’andata della finale playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. Sardi beffati nel finale, ora saranno costretti a vincere a Bari. I pugliesi invece col pareggio di questa sera alla Unipol Domus si prendono un pezzetto di Serie A, grazie alla freddezza di Antenucci.

CAGLIARI E BARI, BOTTA E RISPOSTA

Il Cagliari parte forte, prende il controllo del gioco e mette sotto un Bari timido. I rossoblù la sbloccano immediatamente. Dopo 9 minuti, Mancosu trova la palla fatata per Lapadula che di testa beffa Caprile e i sardi sono subito avanti: 1-0. Poi botta e risposta: prima Zuzek spreca di testa da calcio d’angolo sul secondo palo. Poi sempre da angolo c’entra la traversa. Il Bari riprende animo e da calcio piazzato crea tante potenziali occasioni. Al 38’, Nandez respinge ingenuamente col braccio un cross di Esposito, in grande serata. Mariani dopo il consulto al VAR, fischia il rigore. Dal dischetto, Cheddira si fa ipnotizzare da Radunovic che respinge corto e poi con uno scatto felino anticipa il marocchino del Bari.

Il tempo si chiude con un’altra occasione da angolo per Cheddira che manda al lato.

SECONDO TEMPO

L’avvio della ripresa è di marca barese. Cheddira ha subito l’occasione, su un lancio lungo, mette giù un pallone difficilissimo e ubriaca Goldaniga. La sua conclusione in diagonale viene parata ancora da un grande Radunovic. Pochi minuti più tardi ancora l’estremo difensore rossoblù protagonista: Benedetti anticipa tutti di tacco, ancora su calcio d’angolo, ma l’ex Atalanta para ancora.

Nella parte centrale della seconda frazione, il Bari allenta la pressione e il Cagliari si fa rivedere in area pugliese senza troppi risultati.

Al minuti 83, Center appena entrato sfugge a Goldaniga e Altare in profondità, si presenta davanti a Radunovic che para ancora. All’88’ Cheddira, servito da Ceter andato via di forza sulla destra, tira a botta sicura ma dove non può arrivare Radunovic arriva Zappa che salva sulla linea. In pieno recupero, Folorunsho anticipa Altare che lo mette giù, dopo il consulto al VAR, secondo penalty per il Bari. Sul dischetto Antenucci che entrato apposta per il rigore e spiazza Radunovic che pareggia e beffa il Cagliari.

Ora appuntamento a domenica, col Bari in casa al San Nicola, decisamente favorito.