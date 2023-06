Il Milan è una polveriera: portano via Leao!

Il futuro di Rafael Leao torna in forte discussione: l’addio di Maldini apre ad una clamorosa cessione estiva

La festa per l’ultima di campionato, con il successo sull’Hellas Verona, si è trasformata ben presto in commiato per l’addio di Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese, a 41 anni, ha detto basta: gli scarpini andranno subito appesi al chiodo, su una delle pareti di casa Ibrahimovic ricche di trofei.

Un colpo durissimo, soprattutto dal punto di vista del temperamento e carisma che l’ormai ex attaccante ha trasmesso ad un gruppo giovane come quello del Milan di Stefano Pioli. L’anno scorso è arrivato lo scudetto, quest’anno ‘solo’ la semifinale di Champions League. E adesso? L’hic et nunc del Milan ha il sapore del dramma shakespeariano. Perchè se il saluto di Ibra era plausibile, dopo mesi lontano dai campi per infortunio, il licenziamento di Maldini e Massara è risuonato come uno schiaffo in piena faccia per l’intero popolo rossonero. Lo storico capitano, dopo il summit con Gerry Cardinale, è stato liquidato insieme al ds.

il Milan ripartirà da altre figure – Furlani e Moncada, con ogni probabilità – per provare a rilanciare un progetto che ha comunque fatto importanti passi nell’ultimo biennio. Ora come ora, però, un’ombra minacciosa ed assolutamente inaspettata potrebbe tornare a riguardare Rafael Leao. Il portoghese ha rinnovato il contratto coi rossoneri fino all’estate 2028 ma è stato letteralmente spiazzato dalla decisione della società meneghina di liberarsi di una colonna come Maldini, molto vicina alla squadra e allo stesso attaccante ex Lille.

I milanisti tremano: dopo Maldini saluta pure Leao

Sui social Leao ha esternato tutta la sua perplessità per la decisione di Cardinale di firmare una rivoluzione che, per diversi motivi, appare abbastanza insensata. Si parla di uno spogliatoio agitato e confuso a tal riguardo e lo stesso portoghese non parrebbe averla presa affatto bene.

Occhio quindi al futuro dell’ala classe classe 1999 che ha deciso – evidentemente anche per la presenza dell’ex difensore rossonero – di firmare e proseguire la carriera con la maglia del Milan. Un addio in estate è difficile ma potrebbe semplificarsi se i club interessati si mostrassero pronti ad una grandissima offerta che Cardinale, ben attento alle possibili entrate economiche, non potrebbe ignorare. Il giocatore piace tanto alle big di Premier League, con una in particolare in pole position.

Parliamo chiaramente del Chelsea, che ha da pochi giorni accolto Mauricio Pochettino ed è preparato ad una vera e propria rivoluzione entro il prossimo agosto. Leao a Londra potrebbe, alla fine, volarci: con una proposta da 100 milioni di euro cash, Cardinale non batterebbe ciglio e venderebbe il prodigio della tifoseria milanista. 16 reti e 15 assist in 48 presenze stagionali può essere l’ultimo bottino del portoghese accumulato con la maglia del ‘Diavolo’.