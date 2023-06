Tegola Juve, lungo stop per un Big

Problemi a non finire per la Juventus, che ora deve fare i conti anche con l’infortunio capitato a uno dei suoi giocatori migliori

La Juve sta già lavorando in vista della prossima stagione dopo aver finalmente messo un punto a quella trascorsa, davvero avara di soddisfazioni. Tuttavia la Signora ha ancora diversi nodi da sciogliere, dato che ci sono alcune situazioni non chiare che tengono in apprensione i tifosi.

La prima è ovviamente quella che riguarda Massimiliano Allegri, che è stato confermato da Maurizio Scanavino ma che continua a ricevere offerte dall’estero (gigantesca quella araba da 20 milioni l’anno) che sembrano far vacillare il tecnico livornese. Inoltre la Juve non sa ancora se il prossimo anno potrà giocare almeno la Conference League.

L’UEFA, infatti, deve ancora pronunciarsi sulle penalizzazioni inflitte ai bianconeri (10 punti per le plusvalenze e 718.000 euro di multa per la manovra stipendi) e potrebbe anche escludere Madama dall’Europa per una stagione. Proprio questo stallo aumenta l’incertezza anche su cosa accadrà con alcuni giocatori, specialmente quelli in scadenza di contratto.

Ancora guai per la Juve: il big si ferma

Di Maria e Paredes hanno già lasciato la Continassa, mentre con Cuadrado sono in corso le trattative per provare a rinnovare l’intesa per un altro anno. E per quanto riguarda Adrien Rabiot? Anche con il centrocampista francese la Juve ha un discorso aperto per il rinnovo. Fino a qualche tempo fa sembrava che le strade della Signora e dell’ex PSG fossero destinate a separarsi, ma nelle ultime settimane c’è stato un concreto riavvicinamento tra le parti.

I rumors dicono che stia spingendo molto proprio Allegri, che non vuole rinunciare a un elemento così importante. La stagione appena trascorsa è stata la migliore di Rabiot da quando è arrivato a Torino e per questo la Juve vuole ancora puntare su di lui. Tuttavia, dal ritiro della Francia non arrivano buone notizie sul giocatore.

Rabiot era stato convocato dalla Nazionale francese per le gare di qualificazione al prossimo Europeo (contro Gibilterra e Grecia), ma il centrocampista bianconero dovrà dare forfait. Come riportato dal quotidiano transalpino L’Equipe, Rabiot ha accusato un fastidio al polpaccio destro durante la seduta di allenamento. L’ex Paris Saint-Germain si è fermato ed è stato sottoposto ad alcuni esami, che hanno fatto emergere una lesione. Al suo posto il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha convocato Boubacar Kamara, centrocampista dell’Aston Villa.