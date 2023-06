Ha convinto tutti: prolunga di un altro anno, colpo Inter

Un veterano ha convinto tutti in casa Inter: i nerazzurri hanno deciso di esercitare l’opzione di rinnovo presente nel contratto

La stagione dell’Inter si è chiusa in maniera positiva, con i nerazzurri che hanno portato a casa due trofei e sono arrivati fino in finale di Champions League dove avrebbero meritato di più.

L’Inter sa, comunque, di aver intrapreso la strada giusta per continuare il proprio percorso di crescita e la società, assieme a Simone Inzaghi sta già iniziando a mettere le basi per la prossima annata dove vuole lottare per il titolo. Ci saranno alcuni movimenti tanto in entrata quanto in uscita, ma l’obiettivo dei nerazzurri è quello di costruire una rosa ancora più forte rispetto a quell’attuale.

Dopo aver confermato il tecnico sulla panchina condividendo le strategie di mercato, l’Inter sta anche cercando di capire chi dovrà lasciare Milano e chi invece continuerà a combattere per la causa nerazzurra. A tal proposito, l’Inter ha preso una decisione sul futuro di Matteo Darmian che dopo una più che discreta stagione dovrebbe continuare a vestire nerazzurro anche il prossimo anno

Inter, deciso il futuro di Darmian: il difensore resta nerazzurro

Nel corso della stagione da poco conclusasi, Matteo Darmianha dato un apporto fondamentale alla causa Inter. Il difensore ha disputato ben 48 partite stagionali ed è stato uno degli uomini di fiducia di Inzaghi che è rimasto pienamente soddisfatto dal suo rendimento, così come la dirigenza nerazzurra, pronta a premiare i suoi sforzi. I nerazzurri, infatti, hanno deciso di attivare l’opzione di rinnovo di un anno presente nel contratto del giocatore, blindandolo così fino a giugno 2025.

L’attuale contratto di Darmian scade nel 2024 e l’Inter non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero o lasciarlo andare a prezzo di saldo. Il difensore di 33 anni è un elemento importante nello spogliatoio dove porta personalità e leadership, con Inzaghi che non può non essere contento di poterlo avere ancora a disposizione. Acquistato dall’Inter dal Parma nel 2021, Darmian non fece impazzire i tifosi nerazzurri, almeno inizialmente, ma lavorando sul campo li ha fatti ricredere.

Il difensore è cresciuto esponenzialmente sotto la guida di Inzaghi ed ora è quasi intoccabile nelle scelte dell’allenatore piacentino. La notizia del rinnovo per un’altra stagione farà di sicuro contenti i tifosi che ora non vogliono separarsi dal giocatore e fa contento anche Darmian che vede i suoi sforzi riconosciuti. Inoltre, lo stesso difensore non ha motivi per lasciare l’Inter ed i suoi obiettivi sono provare a riportare i nerazzurri in finale di Champions League e sul tetto d’Italia