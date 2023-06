Formula 1, Briatore spegne ogni speranza: è già finito

Briatore commenta la situazione del campionato di F1, finora dominato in lungo e in largo da Verstappen e Red Bull

Sicuramente i tifosi della Formula 1 speravano di vedere una stagione 2023 caratterizzata da maggiore battaglia per il titolo. Invece, stiamo assistendo praticamente a un assolo di Max Verstappen.

Il due volte campione del mondo è in fuga e sembra difficile pensare che qualcuno possa impensierirlo. L’unico poteva essere Sergio Perez, che guida l’altra Red Bull, però i risultati del messicano sono crollati negli ultimi gran premi e la distanza in classifica è salita a 69 punti.

Verstappen ha vinto gli ultimi quattro gran premi consecutivamente, in totale sono sei le vittorie in otto GP disputati. Nelle altre gare è arrivato secondo, tolta la sprint race a Baku conclusa in terza posizione. Un rendimento da campione. Non c’è nessuno che lo può fermare.

Flavio Briatore, la sentenza sul Mondiale di F1 2023

Se Verstappen continuerà così, il discorso per il titolo verrà chiuso con largo anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Nel 2022 se lo aggiudicò al quintultimo GP, a Suzuka, e quest’anno potrebbe laurearsi campione anche prima. Serve una reazione di Perez e della concorrenza per dare almeno un po’ di “pepe” a questa stagione.

Flavio Briatore, ex team principal e attuale consulente della F1, è stato categorico in un’intervista concessa a Il Riformista: “In Canada solita supremazia assoluta di Verstappen. Perez era lontano, ciò dimostra che non solo la monoposto deve essere veloce ma anche il pilota all’altezza. Attendiamo i prossimi gran premi, però il campionato del mondo mi sembra già assegnato a un dilagante Verstappen“.

Nessuno scommetterebbe su un campione diverso da Max per questo 2023, però i tifosi sperano di assistere a gare maggiormente combattute. Aston Martin, Mercedes e Ferrari stanno lavorando sodo per ridurre il gap dalla Red Bull. Il GP in Canada è stato incoraggiante per la scuderia di Maranello, che nei prossimi appuntamenti cercherà conferme.

Sarebbe stato interessante vedere il livello di Charles Leclerc e Carlos Sainz partendo in posizioni migliori in griglia. Sono scattati dalla decima e dall’undicesima casella, rispettivamente. Da capire se sia stata la pista di Montreal a far “rinascere” la Ferrari, che solitamente soffre di elevato consumo delle gomme, o se davvero sono stati apportati miglioramenti incisivi alla SF-23.

In ogni caso, Leclerc e Sainz non possono impensierire Verstappen per la corsa iridata. Troppi i punti di distanza in classifica. Nessuno appare in grado di cambiare le sorti di questo Mondiale di F1 2023.