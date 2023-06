Dalla Juventus al Cagliari: via in prestito

Un possibile trasferimento dalla Juventus alla neopromossa Cagliari in questa sessione di calciomercato estiva: una idea che stuzzica (e non poco) i sardi

L’obiettivo del team bianconero è quello di far “rinascere” il calciatore dopo un periodo assolutamente buio. Anche perché, quelle poche volte che è stato chiamato in causa, non ha mai risposto “presente”. Tanto è vero che i tifosi piemontesi, in più di una occasione, si sono chiesti se era davvero da Juventus oppure no.

Ed è per questo motivo che si alza, sempre di più, l’idea di un possibile trasferimento alla neopromossa Cagliari per la prossima stagione. D’altronde, con un maestro come Claudio Ranieri il calciatore in questione può solamente andare a migliorare. Una idea che stuzzica i rossoblù del presidente Giulini che potrebbero accoglierlo a braccia aperte.

Il nome in questione è quello di Kaio Jorge, reduce da un lungo infortunio ed a caccia di riscatto e rinascita.

Idea prestito per il calciatore dalla Juventus al Cagliari

La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe sì cederlo, ma solo temporaneamente, visto che crede fortemente nelle qualità del calciatore. Lo stesso che non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra. In primis per via del fatto che ha dovuto affrontare una nuova realtà (come quella italiana) ed un nuovo campionato. Dall’altra, invece, un terribile infortunio che lo ha condizionato non poco e che lo ha tenuto lontano dal campo per un anno.

Stiamo parlando di Kaio Jorge. Arrivato dal Santos come uno dei fenomeni del calcio mondiale e brasiliano, l’attaccante ha letteralmente deluso le aspettative. Solamente 9 le apparizioni in campionato, totalizzando 113 minuti in prima squadra. Senza mai trovare la via della rete e nemmeno un assist. Decisamente troppo poco per avere un giudizio a riguardo.

Ricordiamo che l’atleta è stato fuori per via della rottura del tendine rotuleo. In questi mesi sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza da parte dei suoi tifosi che, in ogni caso, non lo hanno mai lasciato da solo e gli sono sempre stati vicino. Adesso, però, spunta questa idea che piace sia al club piemontese che a quello sardo. L’idea del prestito e, soprattutto, fargli assaggiare nuovamente il campo piace eccome.

Il Cagliari, per il suo ritorno in A (dopo un anno di Purgatorio), è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Anche se, i rossoblù, in ogni caso potrebbero anche non essere gli unici interessati a lui. Non è da escludere che anche altre società (anche neopromosse) vogliano puntare su di lui per la prossima stagione.