Giacca aperta e scollatura profonda: Federica Pellegrini rovente

Federica Pellegrini è sempre molto attiva sui social, con il profilo Instagram che conta ben 1,7 milioni di follower. Nuova foto

Federica Pellegrini è un’icona nel mondo del sport italiano e non solo. La carriera nel nuoto la coinvolge sin da bambina, tanto che già all’età di sei anni otteneva già grandi risultati. Un’inclinazione al successo e alle vittorie che la ‘Divina’ ha quindi portato con se anche in età adulta per tutta la carriera.

Compiuti i quattordici anni debutta ai campionati italiani dove vinse subito la prima medaglia di bronzo mentre, l’esordio nella nazionale maggiore, arriva due anni più tardi. Da li in poi una carriera costellata di grandi successi, che ha portato Federica Pellegrini ad essere di diritto un’icona nel mondo dello sport in Italia e nel Mondo. Il 30 novembre del 2021, decide definitivamente di ritirarsi dalle competizioni sportive.

Anche la vita sentimentale procede a gonfie vele, visto il matrimonio celebrato lo scorso 27 agosto con Matteo Giunta, suo ex allenatore. Con il ritiro dalle ‘vasche’ la Pellegrini si sta dedicando ad altri progetti, che condivide quasi quotidianamente sul proprio profilo Instagram. Uno degli ultimi scatti pubblicati, ha lasciato i follower completamente a bocca aperta.

Federica Pellegrini pazzesca, scatto rovente: fan senza fiato

Federica Pellegrini, come già accennato, è sempre molto attiva su Instagram, dove condivide momenti sia di vita professionale che privata per la gioia dei fan.

L’ex nuotatrice è molto apprezzata dal pubblico sia di sesso maschile che femminile, e per lei questo è motivo di grande soddisfazione. Uno degli ultimi scatti pubblicati, infatti, ha fatto il boom di like e commenti, trovando il gradimento da parte di tutti i suoi follower.

Nella foto possiamo vederla mentre è in viaggio, con indosso una giacca color grigio chiaro che lascia intravedere la scollatura di un lato A molto provocante. Inutile dire che i follower si sono scatenati con dei commenti come “ogni giorno che passa sei sempre più bella” oppure “la nostra regina, la nostra sirena”. Questo a testimonianza di quanto sia apprezzata da tutti, con i fan che non perdono occasione per farle sentire il proprio calore.

Nonostante i vari impegni lavorativi che la coinvolgono, Federica Pellegrini non perde occasione per concedersi un po’ di relax, soprattutto ora che l’estate è iniziata ufficialmente. I follower sono già in attesa di un nuovo scatto che, sperano, possa essere ancora più rovente.