Marquez, altra batosta: ora deve davvero rassegnarsi

Una stagione davvero tormentata per Marc Marquez nel Mondiale MotoGP. E’ arrivata un’altra notizia molto significativa che lo riguarda

Diciannove luglio 2020, una data che Marc Marquez non dimenticherà mai. Quel giorno, l’allora campione in carica della MotoGP è caduto rovinosamente nel GP di Jerez (il primo di quel Mondiale condizionato dalla pandemia), procurandosi una frattura all’omero.

Sembrava un infortunio tutto sommato gestibile e, invece, è iniziato un autentico calvario per il campione iberico, operato quattro volte per curare una frattura, dalla quale era scaturita anche una pericolosa infezione. Pian piano, pur tra alti e bassi, Marquez è riuscito a rimettersi in pista. Se nello scorso Mondiale, era arrivato, in alcuni GP, a battagliare con i migliori, quello attuale è stato, finora, disastroso.

Cadute, infortuni, GP saltati e soprattutto una Honda ingestibile che lo porta a spingere al limite con il rischio di compromettere qualifiche e gare. Un Marquez inevitabilmente scontento che, più volte, ha palesato il suo disappunto nei confronti di un team, non in grado di mettergli a disposizione una moto performante e consona alle sue qualità

Marquez, arriva un importante aggiornamento sul suo futuro

In una situazione del genere e con il contratto in scadenza nel 2024, sono all’ordine del giorno le indiscrezioni di un possibile addio di Marquez al team che l’ha reso una leggenda del motociclismo.

Nelle scorse settimane si è scritto di un possibile approdo in Ducati, ipotesi smentita sia da Domenicali che da Dall’Igna. Più ricorrenti, invece, i rumors sulla KTM, team rivelazione del Mondiale in corso con Miller e Binder, gli unici in grado quantomeno di provare a impensierire il monopolio Ducati in gara.

Tra possibile aperture e smentite, a ridosso del GP di Assen è arrivato un altro aggiornamento importante sul tormentone Marquez-KTM. A riferirlo è stato Francesco Guidotti, team manager della scuderia austriaca. “Marquez ce lo avete proposto voi in mille maniere – ha spiegato a Sky – e in mille maniere abbiamo cercato di farvi capire che non è un’opzione fattibile. Non possiamo parlare di lui per nessuna ragione né al presente, né al futuro.”

Dichiarazioni, dunque, di netta chiusura quelle di Guidotti. Eppure, le possibilità di vedere Marquez lontano dalla Honda ci sono. Non a caso, Alberto Puig, team manager HRC, ha ribadito che il team nipponico non tratterrà nessuno scontento. Un messaggio diretto a Marquez che si ritrova nel mezzo di una situazione complicata con una moto Honda che non lo soddisfa e la mancanza di concrete alternative per il futuro.