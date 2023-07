Fuori dall’Europeo under 21, l’Italia saluta il CT Nicolato

Sono passati pochi giorni dalla clamorosa eliminazione dell’Italia under 21 dall’Europeo, e Paolo Nicolato ha salutato la Nazionale. Un saluto amaro, perché Nicolato alla guida degli Azzurrini è stato in grado di arrivare solo ai quarti di finale nell’Europeo di categoria del 2021. Il tecnico veneto ha salutato malinconicamente la selezione: “Ho cercato sempre di essere all’altezza“. Tuttavia, le sue due squadre portate all’Europeo non sono state in grado di soddisfare le aspettative.

ITALIA UNDER 21, DOPO NICOLATO UNA NUOVA SOLUZIONE INTERNA?

Nicolato era arrivato sulla panchina dell’Italia under 21 nel 2019. L’allenatore di Lonigo ha guidato la Nazionale giovanile per quasi 5 anni, ma non è riuscito a portare a casa risultati apprezzabili. Nicolato arrivava da un quarto posto al Mondiale under 20, sconfitto solo in semifinale dall’Ucraina. Un risultato che aveva convinto la Federazione ad affidargli la guida dell’under 21, reduce dalla delusione dell’Europeo di casa con Di Biagio. Nicolato, tuttavia, non è riuscito a fare meglio del quarto di finale contro il Portogallo nel 2021. Un risultato deludente che sperava di rimediare a questo giro. Tuttavia, anche e soprattutto a causa di una inopinata sconfitta contro la Norvegia e in parte per via dello sfortunato arbitraggio contro la Francia all’esordio, ha salutato addirittura ai gironi.

Inevitabile, dopo due delusioni di questa portata, con tanto di critiche per il modo di affrontare le gare, l’addio all’Italia under 21.

IL FUTURO DELL’UNDER 21

Per la Federazione, dunque sarà tempo di nuove importanti decisioni: a chi affidare il prossimo ciclo della Nazionale under 21? I candidati sono tanti, dall’ “esterno” Grosso, fino alle soluzioni interne, che hanno avuto risultati negativi ultimamente. Le tre soluzioni interne rispondono ai nomi di: Alberico Evani, Alberto Bollini e Carmine Nunziata. Quest’ultimo pare essere il “favorito” anche per via del cursus honorum avendo ricoperto le posizioni di assistente e vice in under 21 e poi aver allenato under 17, 18, 19 e per ultima l’under 20 con cui è arrivato in finale Mondiale solo un mese fa.

Sullo sfondo ci sono Alberto Bollini e Chicco Evani. Bollini ha una lunghissima esperienza coi giovani avendo allenato in diversi settori giovanili e poi aver intrapreso la stessa strada in Federazione. Se l’uomo giusto dovesse essere lui, ci sarà da attendere perché proprio domani comincerà l’avventura con l’under 19 all’Europeo di categoria.

Contrariamente, Evani è uno dei due favoriti perché si presume che l’opinione di Mancini, di cui Evani è uno dei principali collaboratori potrebbe valere molto. Il Mancio vorrebbe Evani alla guida dell’under 21 e anche in Federazione Evani è ben noto avendo già guidato under 18, 19 e 20, guadagnando anche il 3° posto al Mondiale 2017. Certo, Mancini perderebbe un collaboratore cruciale, ma anche il funzionamento dell’under 21 è fondamentale. Insomma, tanti nomi ma ancora nessun favorito: l’Italia under 21 post Nicolato attende il suo condottiero.