Leclerc e Sainz senza pace: l’annuncio non gli piacerà affatto

Nell’ultimo Gran Premio d’Austria piccoli passi in avanti per la Ferrari e per Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La Ferrari e tutti i suoi tifosi si attendevano un mondiale ben diverso. Le aspettative erano grandi, ma alla fine quest’annata è stata molto complicata ed i risultati non sono arrivati davvero.

La Red Bull e Max Verstappen continuano a vincere, lasciando praticamente le briciole a tutti i rivali. Sia Aston Martin che Mercedes e Ferrari hanno fatto poco o nulla, i risultati sono stati clamorosi e l’olandese è sempre più vicino a vincere il suo terzo campionato del mondo consecutivo. Per Leclerc e Sainz il nulla o quasi, il giovane talento monegasco ha raggiunto nelle ultime ore il suo miglior risultato stagionale.

Difatti, proprio in Austria, la Red Bull di Verstappen ha vinto ancora una volta, dominando dall’inizio alla fine, ma non ha stravinto e soprattutto ha visto la Ferrari arrivare 2 con Leclerc e quarta con Sainz, sebbene quest’ultimo sia stato retrocesso al sesto posto dopo una penalità.

Piccoli progressi e segnali di ottimismo per la Rossa che, con la casa austriaca nettamente superiore alle altre, punta almeno al secondo posto tra le vetture. Le ultime dichiarazioni di John Elkann lasciano qualche dubbio sul futuro e soprattutto preoccupano i tifosi.

Ferrari, l’annuncio di Elkann lascia senza parole

Nel post gara John Elkann, presidente del Cavallino Rampante, è apparso ottimista sottolineando che, in casa della Red Bull, la Ferrari è stata la seconda auto, appena dietro appunto al campione del mondo Verstappen. Piccoli progressi e senza dubbio buone notizie in vista dei prossimi Gran Premi della stagione, una crescita che avviene gara dopo gara. Elkann ha parlato anche del futuro dei suoi piloti e ha lasciato parole che senza dubbio faranno discutere:

“Rinnovo piloti? In questo momento ci sono altre priorità, ora dobbiamo goderci questo momento e continuare a lavorare. Il talento di Leclerc e Sainz ha ovviamente aiutato a raggiungere questi risultati”. Una Rossa che punta a crescere e sogna di essere competitiva, ormai il prossimo anno, per raggiungere un titolo che manca ormai da diversi anni.

Elkann ha parlato anche del successo della Rossa a Le Mans, avvenuto recentemente, sottolineando l’importanza della vittoria e con una dedica speciale ai tifosi. Per Leclerc e Sainz testa solo alle prossime gare, mentre di contratti e futuro non è ancora tempo, parola del presidente John Elkann. Sui due atleti ci sono stati diversi rumors di mercato nelle ultime settimane (Leclerc-Mercedes e Sainz-Red Bull), ma in casa rossa al momento non c’è questa priorità.