Due su tre vanno via: scelta fatta in casa Milan

Calciomercato in grande fermento per il Milan. Non solo acquisti per i rossoneri che devono pensare anche alle uscite, alcune delle quali non facili da realizzare

Milan grande protagonista del calciomercato. Dopo l’inaspettato addio di Maldini e Massara, il gruppo di lavoro voluto dal presidente Gerry Cardinale e coordinato da Furlani e Moncada, sta portando avanti una serie di trattative importanti per portare a Milanello acquisti funzionali a rinforzare l’organico a disposizione di Pioli.

Dopo Loftus Cheek, Romero e Sportiello, i tifosi del Milan attendono l’arrivo di Pulisic, per il quale è stato raggiunto un accordo di massima con il Chelsea. Mancano solo da formalizzare gli ultimi dettagli per liberare il trequartista americano che ha voluto fortemente trasferirsi in rossonero.

Non solo Pulisic. Il Milan prosegue le trattative con Az e Valencia per i due centrocampisti Musah e Reinders, con quest’ultimo voluto fortemente da Pioli. Dopo la mediana toccherà all’attacco, reparto nel quale i rossoneri hanno puntato su Morata, forti del gradimento del giocatore che vorrebbe tornare in Italia.

Trattativa con l’Atletico Madrid comunque complicata. L’alternativa all’ex Juve è rappresentata da Taremi del Porto, extracomunitario (il Milan può prenderne solo uno) come Chukwueze del Villarreal, altro obiettivo per il reparto offensivo.

Milan, cessioni difficili ma un attaccante è molto richiesto

Attacco dove il Milan spera di piazzare anche qualche possibile esubero. Chi non rientra nei piani di Pioli è Ante Rebic. Il finale della scorsa stagione, con le mancate convocazioni per le ultime tre partite di campionato, ha sancito (forse), la rottura definitiva tra l’attaccante croato e l’allenatore rossonero.

Non sono però arrivate, finora, offerte soddisfacenti per il Milan che vuole cedere Rebic a titolo definitivo. C’è stato qualche approccio da parte di Fenerbahce e Besiktas ma solo in prestito. L’attaccante ha un ingaggio importante (da 3.5 milioni di euro) che spaventa le eventuali pretendenti.

Stessa situazione di Origi, per il quale si è scritto di un possibile interessamento del Burnley, neopromosso in Premier League. A differenza di Rebic, però, l’attaccante belga avrebbe espresso la volontà di restare al Milan per riscattare la prima pessima annata in rossonero. Vedremo se sarà accontentato con la cessione che resta tutt’altro che da escludere.

Se il Milan punta a cedere Origi e Rebic ma sta incontrando non poche difficoltà a farlo, c’è un altro attaccante rossonero che ha molte offerte. Lorenzo Colombo, tornato al Milan dopo l’ottima stagione disputata a Lecce, è ambito da Genoa, Sassuolo e Salernitana. Il club vorrebbe trattenerlo ma valuta possibili occasioni anche con eventuale inserimento del giocatore come contropartita.

Dei tre attaccanti, comunque, Colombo è certamente quello che ha più chance di restare. Per Origi e Rebic si attende, invece, solo l’offerta giusta.