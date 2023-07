Federica Masolin regina dei box: l’ultimo selfie fa impazzire i fan

Federica Masolin ha incantato ancora una volta i tifosi della Formula 1 con la ragazza che ha pubblicato un selfie ai box.

Stagione avara di soddisfazioni per i tifosi della Ferrari che hanno però incoronato all’unanimità Federica Masolin come regina dell’annata di Formula 1.

La ragazza è da tempo ormai il volto femminile della F1 in Italia con Sky che da tempo detiene i diritti dello sport in tv e che li avrà ancora per almeno tre anni. Federica Masolin è molto apprezzata dal pubblico che segue assiduamente i weekend di motori con la bella milanese che riceve sempre molti complimenti sia per la sua bravura che per la sua bellezza. L’ultima foto, pubblicata in occasione della gara di Silverstone, ha ottenuto tantissimi like sul suo profilo Instagram.

Federica Masolin incanta a Silverstone: il selfie lascia a bocca aperta

La conduttrice Sky, dopo la gara vinta ancora una volta da Verstappen, ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto relative al weekend del GP di Gran Bretagna. La quarta foto del post ha lasciato letteralmente tutti di stucco.

Una bellezza riconosciuta da tutti con Federica Masolin che viene ritenuta tra le più avvenenti giornaliste sportive italiane. Il tutto abbinato ad una competenza di altissimo livello con la ragazza profonda conoscitrice della Formula 1 ed abile nelle interviste nel post gara. Una squadra molto apprezzata quella che Sky ha messo in campo per la Formula 1 con la Masolin che viene affiancata in maniera fissa da Davide Valsecchi al commento delle gare mentre in zona interviste è sempre presente Mara Sangiorgio.

La carriera di Federica Masolin l’ha vista ricoprire diversi ruoli all’interno di Sky con la ragazza che inizialmente era presente a bordocampo per le partite di calcio, ruolo occupato saltuariamente anche ora quando la F1 è ferma per la pausa invernale. Spesso è impegnata nel commento in studio del posticipo del lunedì di Serie A e non è raro vederla alla conduzione del telegiornale sportivo su Sky Sport 24 durante la settimana quando non è alle porte un Gran Premio di Formula 1.

I tifosi della Ferrari la apprezzano moltissimo tanto da dedicarle degli striscioni simpatici in occasione dei GP a Monza. La speranza è riuscire a vedere presto Federica Masolin condurre la trasmissione dedicata alla vittoria del mondiale da parte del ‘cavallino rampante’ che manca ormai da diversi anni, precisamente dal 2007 quando ad affermarsi sulla rossa fu Raikkonen.