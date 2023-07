Formula 1, annuncio improvviso: nuova pilota in griglia dopo la pausa

Ufficiale un importante cambiamento da parte di una scuderia della F1, che nel GP in Ungheria si presenterà con un pilota diverso

Ci sono solamente due piloti a 0 punti nella classifica generale della F1: il debuttante assoluto Logan Sargeant della Williams e Nyck De Vries dell’AlphaTauri. L’olandese era alla sua prima stagione, dopo la gara disputata a Monza nel 2022 come sostituto proprio in Williams.

Il rendimento di De Vries è stato oggetto di alcune critiche da parte di Helmut Marko, il super consulente della Red Bull che è coinvolto nella scelta dei piloti che corrono per il “junior team”. Più volte ha sottolineato che il campione di F2 2019 e di Formula E 2021 non stava soddisfacendo le aspettative.

Da settimane si parlava di un possibile licenziamento dell’ex terzo driver della Mercedes, che neppure nell’ultimo gran premio a Silverstone è riuscito a chiudere in top 10. E il licenziamento è arrivato ufficialmente. Bocciatura totale dopo dieci gare di questo calendario di Formula 1.

Formula 1, De Vries cacciato dall’AlphaTauri: ufficiale il sostituto

De Vries non si è giocato bene le sue carte ed è stato scaricato. Certamente è una grande delusione per lui, che a 28 anni aveva finalmente avuto l’occasione tanto attesa e non è riuscito a sfruttarla. Da dire che in generale l’AlphaTauri non sta brillando nel 2023, Yuki Tsunoda di punti ne ha fatti due, quindi non è tutta colpa dell’olandese.

A sostituire De Vries nella scuderia di Faenza ci sarà Daniel Ricciardo, che in questo 2023 stava ricoprendo il ruolo di terzo pilota della Red Bull. Dopo essere rimasto senza sedile alla fine dello scorso anno, il 34enne australiano ha la chance di tornare a correre in F1 e cercherà su usufruirne al meglio per essere in griglia anche nel 2024.

Ricciardo ha già corso per la squadra quando questa si chiamava Toro Rosso. Lo ha fatto tra il 2011 e il 2013, poi è stato promosso in Red Bull al fianco di Sebastian Vettel. È rimasto nella scuderia di Milton Keynes fino al 2018, in seguito ha deciso di scommettere sul progetto Renault e il biennio con il team francese gli ha portato solo due podi.

Poi il passaggio in McLaren e tante difficoltà nei due anni con la scuderia di Woking. Poche le gioie, una di queste è stata la vittoria a Monza nel 2021 davanti al compagno Lando Norris, che di fatto lo ha distrutto in classifica e tale situazione ha portato alla risoluzione anticipata del contratto che scadeva nel 2023.

Ricciardo era finito nel mirino della Haas, però chiedeva molti soldi e comunque non era troppo interessato a correre per una squadra di medio-bassa classifica. Ora che ha fatto un po’ di reset, ha accettato di salire sull’AlphaTauri e di mettere a disposizione tutta la sua esperienza. Vedremo come andrà, il debutto sarà nel GP d’Ungheria nel weekend 21-23 luglio.