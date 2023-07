Verstappen lo ha distrutto: non serve dire altro

Max Verstappen, reduce dall’ennesima vittoria nel GP di Gran Bretagna a Silverstone, non le ha mandate a dire al suo compagno di scuderia

Ancora una volta Max Verstappen. Il pilota olandese, già Campione del Mondo delle due passate edizioni di Formula 1, ha trascinato la Red Bull all’ennesimo successo di questa stagione giunta quasi al giro di boa dopo il Gran Premio di Gran Bretagna nello storico circuito di Silverstone.

Questa volta però la traversata non è stata affatto una passeggiata, per alcune evidenti difficoltà riscontrate soprattutto allo scattare del semaforo verde quando la McLaren di Lando Norris (terminata poi seconda in classifica) aveva bruciato la rivale in partenza nel clamore del pubblico inglese in festa.

Fatto sta che Verstappen è riuscito comunque nell’impresa di mettere a segno un risultato importante. Non solo allunga ulteriormente il suo distacco nella classifica piloti ma dona preziosi punti anche al costruttore. Per Red Bull, infatti, è essenziale che anche la propria monoposto gareggi per concludere il campionato come testa di serie. Altri risultati non sarebbero accettati.

E in questo deve un attimo guardarsi le spalle l’altro corridore Sergio Perez, il quale si è lasciato sfuggire per la quinta volta consecutiva l’accesso alla Q3 e conferma il suo pessimo stato di forma generale. Nel corso della gara ha compiuto un’ottima rimonta, certo, complice l’estrema competitività della monoposto motorizzata Honda e delle sue buone qualità di pilota.

Cresce il dissenso in Red Bull per Perez, senti Verstappen: “Posso anche farcela da solo”

Questo non basta affatto perché serve continuità di risultati. Ora la sua posizione sembrerebbe anche in bilico e Milton Keynes potrebbe non tirarsi affatto indietro dal valutare alternative nel prossimo futuro. L’ipotesi non viene presa in considerazione al momento semplicemente perché non ci sarebbe nessuno disponibile a rimpiazzare Perez. Parola di Helmut Marko.

Anche lo stesso compagno di squadra Verstappen non ha tenuto a freno la lingua in quel che appare agli occhi dei supporter un commento piuttosto aspro ma sincero nei confronti del messicano.

“Se la Red Bull è delusa dal rendimento di Perez va chiesto a Helmut o Christian (Horner, ndr). Stiamo lottando anche per vincere il mondiale costruttori e al momento posso dire che mi sento in grado di farcela anche con le mie sole forze“, ha dichiarato il pilota olandese rafforzando le tensioni generali già presenti in un rapporto fra le parti tutt’altro che idilliaco.