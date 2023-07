Formula 1, clamoroso Vettel: torna in pista

Settimana di pausa per la Formula 1. Non mancano, comunque, le notizie. Una riguarda Sebastian Vettel che ha deciso di “riprovarci”.

Mese di Luglio ricco di eventi per la Formula 1. Archiviati i GP di Austria e Gran Bretagna, la settimana di pausa in corso precederà altre due Gare storiche all’Hungaroring di Budapest e a Spa Francorchamps in Belgio. Poi, la pausa fino all’ultimo weekend quando si tornerà in pista a casa Verstappen, a Zandvoort in Olanda.

Un Mondiale di F1 già segnato, come ampiamente previsto. Le due vittorie allo Spielberg e a Silverstone hanno portato a otto, il totale stagionale per un Verstappen che si avvia al terzo trionfo consecutivo. Di fatto, con altre due affermazioni in Belgio e in Ungheria, Max può già chiudere la contesa, lasciando agli altri la “lotta” per le posizioni di rincalzo che coinvolge il compagno di squadra Perez, le Ferrari, la Mercedes e un’Aston Martin ora meno performante rispetto all’avvio di stagione.

Aston Martin che è stata l’ultima monoposto guidata in Formula 1 da Sebastian Vettel, ritiratosi lo scorso anno dopo quindici stagioni nel Circus e quattro Mondiali vinti con la Red Bull, l’ultimo a riuscirci prima dell’era Verstappen.

Vettel ritorno in pista: sentite che sound

Dopo il ritiro dell’ex pilota Ferrari, non sono mancate le indiscrezioni su un suo possibile ritorno in Formula 1 sia di nuovo come pilota che in altri ruoli. Si era ipotizzato, ad esempio, un incarico da consulente per la Red Bull, eventualità che poi non ha trovato conferme.

Inevitabilmente però per un campione che ha corso 15 anni in Formula 1, un pò di nostalgia per il passato c’è. Vettel sa qual è il miglior modo per farla svanire ovvero tornare in pista anche se in modo diverso. Non sorprende, dunque, quello che è accaduto la scorso weekend quando, a margine del GP di Silverstone, Vettel ha guidato una monoposto che ha fatto la storia della Formula 1.

Ci riferiamo alla McLaren MP4/8 con la quale Ayrton Senna ha gareggiato nel Mondiale 1993, l’ultimo prima del passaggio alla Williams con la quale è incorso nel terribile incidente che gli è costato la vita a Imola, il 1 maggio 1994.

Salito sulla monoposto dall’inconfondibile livrea biancorossa che richiamava lo sponsor Marlboro, Vettel ha compiuto alcuni giri a Silverstone tra l’entusiasmo del pubblico presente in tribuna che avrà senz’altro apprezzato il rumore del motore V8 Ford-Cosworth, ben lontano da quello dei quasi silenziosi propulsori attuali ibridi

C’è un’altro dettaglio che dovete assolutamente sapere dell’esibizione di Vettel a Silverstone. La McLaren da F1 con cui ha girato è infatti di sua proprietà, alla stregua della Williams FW14B guidata da Mansell nel 1992. Seb porterà entrambe le sue monoposto anche al Goodwood Festival of Speed in programma nel weekend.