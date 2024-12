Forfait pesante, salterà gli Australian Open: tifosi distrutti

Arrivano le prime conferme in merito alla prima assenza ai prossimi Australian Open: si è cancellato ufficialmente nelle scorse ore dal torneo

Il prossimo 12 gennaio a Melbourne comincerà ufficialmente la grande stagione del tennis targato 2025. Gli Australian Open saranno un appuntamento storico per i tifosi italiani: Jannik Sinner cercherà per la prima volta in carriera di difendere il successo dello scorso gennaio quando, dopo una rimonta pazzesca, riuscì a sbarazzarsi del sempre temibile Daniil Medvedev andando ad alzare il suo primo slam della carriera.

Per l’altoatesino sarà il primo grande appuntamento del nuovo anno, un evento dove non mancheranno grosse novità così come i grandi assenti. In primis, per quanto riguarda le novità, non si può non ricordare il possibile inserimento nel tabellone, dopo quasi un paio di anni, del sempre chiacchierato Nick Kyrgios che andrà a far parte degli oltre 104 tennisti da poco ufficializzati dalla direzione del torneo di Melbourne.

Tante novità poi anche per quanto riguarda le assenze, tra cui quella dell’ex top 40 Sebastian Ofner, i cui continui problemi fisici stanno rallentando il suo ritorno tra i grandi del circuito.

Australian Open, Sebastian Ofner non parteciperà al torneo: ufficiale la rinuncia

Nella entry-list da poco diramata dalla direzione del torneo australiano manca il nome di Sebastian Ofner. I recenti interventi chirurgici, che hanno coinvolto il tallone destro e sinistro, non lo hanno aiutato nella preparazione: le ultime settimane sono state molto complicate per l’austriaco. L’addio è stato quasi obbligato.

Il classe ’96 ha rinunciato a far parte del tabellone principale nonostante la posizione numero 88 del ranking (una piazza piuttosto vantaggiosa per chi vuole entrare di diritto a giocarsi le proprie carte nei primissimi turni).

L’assenza di Ofner ha permesso di far entrare nel tabellone principale il britannico Jacob Fearnley, il cui fine 2024 lo ha spinto nella top 100. Per il resto, spiccano i nomi degli italiani Mattia Bellucci e Francesco Passaro che dovranno sperare in un miracolo per evitare le qualificazioni ed entrare direttamente nelle prime fasi del torneo. Sarà molto difficile per loro due entrare in uno Grande Slam, ma nel tennis non è mai detta l’ultima parola.

Oltre a Jannik Sinner, principale candidato alla vittoria, questi i nomi degli altri azzurri impegnati in Australia: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Luca Nardi. Tutti pronti per il primo grande appuntamento del prossimo anno.