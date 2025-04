Bayern Monaco-Inter, le ufficiali: clamoroso cambio nei tedeschi

Alle 21.00 scenderanno in campo Bayern Monaco e Inter per i quarti di finale d’andata di Champions League. Nei nerazzurri nessuna sorpresa con Dimarco che non recupera e partirà regolarmente dalla panchina: Carlos Augusto sarà titolare. Bayern Monaco che invece rispetto alle anticipazioni della vigilia non manda in campo Thomas Muller.

Bayern Monaco-Inter, ecco le ufficiali

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 40 Urbig; 44 Stanisic, 15 Dier, 3 Kim; 22 Guerreiro, 27 Laimer, 6 Kimmich; 17 Olise, 8 Goretzka, 10 Sané; 9 Kane. A disposizione: 18 Peretz, 48 Klanac, 7 Gnabry, 16 Palhinha, 23 Boey, 24 Vidović, 25 Müller, 41 Kusi-Asare, 43 Jensen, 46 Karl. Allenatore: Vincent Kompany