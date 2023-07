Inter, non solo Onana: triplo addio da 160 milioni

Dopo aver operato in entrata, per l’Inter è il momento di dedicarsi al calciomercato in uscita

La squadra nerazzurra è una delle società più attive sul calciomercato. Dopo gli acquisti di Thuram, Frattesi e Bisseck, la dirigenza nerazzurra non è intenzionata a fermarsi. Prima però si dovrà lavorare sulle uscite per fare cassa.

A tenere banco è ovviamente la situazione legata a André Onana, sempre più vicino all’addio. Sull’ex Ajax è fortissimo il Manchester United, che lo ha individuato per prendere il posto di De Gea. Il club inglese conta di chiudere nelle prossime ore, con l’Inter che dovrebbe ricevere circa 55 milioni di euro.

Si tratta di una plusvalenza monstre per i nerazzurri, visto che il portiere arrivò la scorsa estate a parametro zero. I red devils, però, non hanno intenzione di fermarsi con Onana. La dirigenza inglese, infatti, ha in mente altri colpi dal campionato italiano.

Non solo Onana, il Manchester United fa la spesa in Italia: triplo colpo da 160 milioni

Il Manchester United si appresta a chiudere la trattativa legata a André Onana, che nelle prossime ore può sbarcare in Inghilterra per le visite mediche di rito.

Dopo aver completato questa operazione i red devils si proietteranno sulle altre trattative, per regalare ulteriori rinforzi a mister Ten Hag. Per il centrocampo il grande obiettivo è Sofyan Amrabat, marocchino classe 1996 della Fiorentina.

Il ragazzo è intenzionato a lasciare la viola, che per farlo partire chiede non meno di 40 milioni di euro. La volontà del calciatore, che già a gennaio aveva chiesto la cessione, può rivelarsi fondamentale per il buon esito dell’operazione. Anche per quanto riguarda l’attacco, l’obiettivo è stato individuato nel nostro campionato.

Stiamo ovviamente parlando di Rasmus Hojlund, danese classe 2003 dell’Atalanta. Il ragazzo si è reso protagonista di una buona prima stagione in Serie A, che lo ha visto mettere a segno dieci reti in 34 partite disputate tra campionato e coppa Italia. La società nerazzurra per cederlo chiede almeno 60 milioni di euro, cifra importante ma che lo United può decidere di investire visti gli ampi margini di miglioramento del classe 2003.

Si tratterebbe di un tris di colpi pazzesco del Manchester United, pronto a mettere sul piatto 160 milioni di euro per portarli a termine. Onana, Amrabat e Hojlund possono presto dire addio alla Serie A, pronti a provare una nuova avventura in Premier League. Inter, Fiorentina e Atalanta sono avvisate.