Abito da sera che lascia di stucco: Federica Masolin rovente

Federica Masolin è una delle giornaliste più seguite sui social, anche in vacanza sprizza eleganza e fascino per i fan

La giornalista di Sky Sport Federica Masolin, ricarica le batterie con una vacanza in una masseria in Puglia, l’ideale per poi tornare al meglio sui circuiti di Formula 1 in vista della seconda parte di stagione.

Pochi giorni e si torna in pista, il circus non vuole perdere tempo e il Gran Premio d’Ungheria sarà un crocevia importante per questa stagione. Dai progressi altalenanti della Ferrari passando anche per quanto accade nelle retrovie, ci sarà sempre una Federica Masolin sul pezzo e pronta ad appassionare gli utenti di Sky.

La giornalista sarà così sul circuito dell’Hungaroring, una pista storica per quanto riguarda la Formula 1, e sarà ancora più rilassata dopo l’ultima vacanza in Puglia. Le foto sui social confermano sempre l’eleganza di una delle croniste più seguite ed amate d’Italia.

Federica Masolin, bellezza in mostra per la Puglia: la foto

I giorni di vacanza sono stati l’ideale per staccare la spina e ripartire con più carica in vista del prossimo Gran Premio. Ritroverà tutta la solita compagnia su Sky e sarà come sempre al centro dell’attenzione, per la sua competenza ma soprattutto per il suo fascino. È una dei punti fermi dell’emittente, non è un caso come sia anche seguitissima anche al di fuori degli schermi tv. Gli ultimi scatti ne sono un esempio, Federica Masolin mostra classe e garbo sul suo profilo social.

Un look elegante per lei in una carrellata di foto dove mostra anche un selfie con il suo compagno. Ed è questo forse il colpo al cuore per i tanti telespettatori, ma una bellezza come Federica Masolin difficilmente poteva esser single. La giornalista di Sky ha così fatto il pieno di energie nella vacanza pugliese, ammirando così il panorama e le tipicità del luogo, anche in campo agroalimentare.

Finita la vacanza, si tornerà quindi in pista. Con Davide Valsecchi fa coppia ma solo sul circuito, in questo caso quella ungherese sarà una tappa del mondiale molto delicata. Molti sono i piloti che si stanno giocando il loro futuro, sbagliare la gara dell’Hungaroring sarebbe un passo falso non tanto perdonabile per i team.

La Masolin, dal canto suo, è confermatissima a Sky Sport: il recente addio di Anna Billò, annunciato sui social dalla stessa moglie di Leonardo, potrebbe aprire nuove responsabilità all’interno dell’emittente satellitare.