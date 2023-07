Tennis, dolce vita in Italia: la foto in bikini fa il pieno di like

Dopo il torneo di Wimbledon le star del tennis hanno modo di rilassarsi qualche settimana, prima del cemento americano di agosto

Uno slam è lungo e faticoso quello di Wimbledon, per questo tanti tennisti vanno in vacanza senza giocare i tornei successivi, in attesa di andare ad agosto negli Stati Uniti.

In questi ultimi tempi stanno aumentando le coppie all’interno del circuito tennistico, ovviamente fenomeno che fa il paio con la loro vita sempre a contatto in giro per il Mondo. Una coppia, però, ormai è insieme da molto tempo ed è quella formata dalla britannica Katie Boulter e l’australiano Alex De Minaur. I due sono molto affiatati anche se non si fanno intravedere troppo insieme, sono molto discreti generalmente.

Tennis, De Minaur e Boulter in vacanza in Italia

Katie Boulter e Alex De Minaur hanno deciso di concedersi delle vacanze, per riposarsi, dopo aver disputato Wimbledon nelle ultime due settimane. Per questi giorni di stop e relax la coppia di tennisti ha, però, voluto onorare l’Italia e ha trascorso del tempo in Toscana, a Porto Ercole in provincia di Grosseto. I due ragazzi hanno postato, attraverso i propri canali social molti scatti di questa vacanza anche, e soprattutto, per celebrare le bellezze dei paesaggi del nostro paese. Uno scatto postato da Katie Boulter, però, ha infiammato il web e tutti coloro che la seguono, era ritratta in bikini e con il mare a fare da sfondo. Ovviamente i suoi tifosi hanno apprezzato molto il fisico della tennista britannica.

Il torneo di Wimbledon, passerella di casa per Katie Boulter, è stato non molto fortunato per entrambi i giocatori. La britannica si è issata fino al terzo turno dove, però, ha perso dalla detentrice del torneo Elena Rybakina, con la kazaka che si è imposta con un perentorio 6-1 6-1.

L’australiano Alex De Minaur, invece, molto atteso nonostante un inizio di stagione difficile, è stato eliminato in tre set al secondo turno dal nostro Matteo Berrettini, che ha dominato in lungo e in largo la scena. I due, poi, da coppia hanno deciso di giocare anche il doppio misto insieme, come dovevano fare anche Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas prima dell’infortunio della spagnola. Boulter e De Minaur sono stati eliminati agli ottavi di finale da una coppia molto forte di specialisti, formata da Joran Vliegen e Xu Yifan.