Lukaku, che bordata: il social svela tutto

Continua a diventare più intricata la situazione legata al futuro di Romelu Lukaku, un indizio social può però schiarire le idee

L’attaccante belga è conteso tra Inter (uscita però dalla corsa) e Juventus con sullo sfondo il forte interessamento dall’Arabia Saudita, nelle prossime settimane verrà chiarita la sua situazione.

Romelu Lukaku non ha disputato la parte iniziale del ritiro con il Chelsea, comprese ovviamente le prime due amichevoli. L’attaccante ex Inter sta cercando di capire quale sarà il suo futuro a partire dalla prossima stagione, dopo qualche passo falso che lo hanno allontanato da un ritorno in nerazzurro alla corte di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore è stata rilanciata anche l’offerta da parte dell’Al Hilal, club saudita, per un suo trasferimento con un ingaggio portato a 50 milioni di euro per due stagioni. Al momento il calciatore e il suo entourage stanno cercando di analizzare al meglio la scelta da fare. La Juventus resta in attesa di capire come muoversi in questa situazione, anche se il giocatore non è più convinto da questa scelta che lo ha allontanato dall’Inter.

Calciomercato, Romelu Lukaku risponde tramite i social

Romelu Lukaku in tutta questa situazione non ha mai parlato, direttamente, di quanto accaduto. L’attaccante è uscito, un po’, allo scoperto qualche ora fa quando attraverso una stories Instagram ha lanciato una frecciatina, che ovviamente tutti gli addetti ai lavori hanno cercato di decifrare. “Quando l’odio non funziona, iniziano le bugie”, queste le parole del belga, molto criptiche. Al momento non è dato sapersi, però, a chi fossero rivolte queste parole.

In queste ore si sta parlando di un tentativo di riavvicinamento da parte dell’attaccante belga all’Inter che, però, sembra aver chiuso definitivamente la porta. La scelta dell’entourage dell’attaccante del Chelsea di negoziare con le rivali storiche, Juventus e Milan, non è piaciuta ai vertici nerazzurri che gli hanno sbattuto la porta in faccia.

L’attaccante ha allontanato, pare, il suo agente ma questa cosa non è bastata per ritrovare il suo recente passato anche per la prossima stagione. Nell’ultima stagione con la maglia dell’Inter ha faticato molto, non facendo vedere le prestazioni dell’era Antonio Conte, anche se nel girone di ritorno ha rialzato i giri del motore. Due episodi sfortunati nella finale di Champions League contro il Manchester City però lo hanno messo sotto tante critiche da parte dei tifosi.